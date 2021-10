"PHIL COLLINS HA SMESSO DI LAVARSI DENTI E DI FARSI LA DOCCIA, LA SUA PUZZA E' DIVENTATA COSI' PERVASIVA DA COSTRINGERLO A FARE L'EREMITA" - IL MUSICISTA DEI GENESIS E' STATO CITATO IN TRIBUNALE DALL'EX MOGLIE CHE VUOLE OTTENERE LA META' DELLA LORO VILLA DI MIAMI BEACH - AL SUO RIENTRO DAL TOUR, DOVRA' RISPONDERE ALLE ACCUSE DELLA DONNA, CHE LO HA DEFINITO "DEPRESSO, ABUSANTE E INCAPACE DI FARE SESSO"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Phil Collins e Orianna Bates sposi

Il leggendario musicista Phil Collins sarà interrogato sotto giuramento dagli avvocati della sua ex moglie sul suo presunto uso di droghe e sulla sua scarsa igiene. Il cantante dei Genesis ha tentato di impedire alla sua ex, Orianna Bates, di citarlo in giudizio per ottenere metà della loro casa a Miami Beach, ma un giudice ha stabilito che il processo può svolgersi. E così al rientro dal suo tour con i Genesis, gli avvocati della Bates potranno farlo deporre.

La donna, che l’anno scorso ha sposato il 32enne Tom Bates, ha detto che il musicista ha iniziato a bere pesantemente, a prendere pillole, ha smesso di lavarsi i denti e di fare la doccia, è diventato «depresso, abusante e incapace di fare sesso». Gli avvocati di Collins dicono che le accuse sono «scandalose, scurrili, non etiche, palesemente false o grossolanamente esagerate».

Secondo Bates tra il 2019 e il 2020 «la puzza di Collins era diventata così pervasiva da costringerlo a comportarsi da eremita, rifiutandosi di interagire personalmente con gli altri» e che anche lei non aveva altra scelta che tenersi a distanza da lui.

Phil Collins

Bates ha anche detto che nel 2017 Collins ha iniziato a bere pesantemente e ad abusare di pillole, un mix che gli ha provocato numerose cadute. «In più occasioni, cadendo, ha sbattuto la testa e si è registrato in ospedale usando degli pseudonimi». E una volta «è crollato sul palco durante l’esibizione, era così compromessa da non riuscire ad alzarsi in piedi».

Nel 2019 Collins è diventato, a suo dire, «sempre più depresso, introverso, violento e, dopo un’operazione alla schiena, sempre più dipendent da antidepressivi e antidolorifici». «Era incapace di fare sesso» ha detto durante la sua deposizione in tribunale. «Ha smesso di fare la doccia, lavarsi i denti e vestirsi adeguatamente».

Adesso Phil Collins sarà chiamato a testimoniare, e secondo una fonte a lui vicina, «sarà difficile perché è notoriamente timido e riservato, ma verranno poste domande sulla sua vita».

Phil Collins e Orianna Bates

Collins e Bates sono stati sposati per nove anni, e hanno avuto due figli, Nicholas di 19 anni e Matthew di 15. Al momento della loro separazione, Collins ha dovuto pagare a Bates 46,76 milioni di dollari. La casa che i due si contendono a Miami Beach era stata di proprietà di Jennifer Lopez.

Tom e Orianna Bates La villa di Miami Beach