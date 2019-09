"PICCHIALI ANCORA" – A PADOVA UNA DONNA HA INCITATO IL PROPRIO FIGLIO DI UNDICI ANNI AD AGGREDIRE DUE COMPAGNI DI CLASSE FUORI DALLA SCUOLA MEDIA – IL BULLO AVEVA PERSO UN BRACCIALETTO CHE I DUE ALUNNI AVEVANO RITROVATO E CONSEGNATO AI PROFESSORI – INVECE DI RINGRAZIARE, I RAGAZZINI SONO STATI PESTATI MENTRE LA MAMMA URLAVA: “VENIAMO A CASA VOSTRA E VI UCCIDIAMO TUTTA LA FAMIGLIA…”

Valentina Dardari per "www.ilgiornale.it"

Una lite tra bambini si è trasformata in violenza pura per l'intervento di una madre 31enne.

La donna avrebbe incitato il proprio figlio a picchiare due alunni che erano appena stati aggrediti dall'undicenne. Inoltre avrebbe lei stessa minacciato di uccidere l'intera famiglia dei ragazzini. Alla fine è stata denunciata. Come raccontato da Padovaoggi, il fatto sarebbe avvenuto all'interno di una scuola di Padova.

Tutto avrebbe avuto inizio verso le 8 di martedì 17 settembre, quando gli studenti di una scuola media di Padova stavano entrando nell'istituto per iniziare le lezioni. Il figlio undicenne della donna , che frequenta la prima media, avrebbe perso un braccialetto dorato, ritrovato poco dopo da due bambini che, non riuscendo a ritrovare il legittimo proprietario, lo hanno portato in aula. Quando la preside è entrata in classe chiedendo se qualcuno lo avesse trovato, i ragazzini lo hanno subito reso.

All'uscita della scuola però, invece di ringraziare i compagni di istituto, il bambino che aveva perso il braccialetto ha invece aggredito i due dodicenni, con calci e pugni al viso. Sua madre, poco lontana, avrebbe incitato il proprio figlio, oltre a minacciare i bambini e i loro genitori: "Picchiali ancora" e "Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia", avrebbe urlato ai ragazzini impauriti.

Come logico i due alunni, una volta rientrati a casa, hanno raccontato in famiglia quanto avvenuto poche ore prima. Subito i loro parenti si sono recati dai carabinieri per segnalare la 31enne. I militari hanno svolto le indagini e hanno poi denunciato la donna per istigazione a delinquere e minacce. In seguito a questo triste episodio la preside ha chiesto ai carabinieri di svolgere alcune lezioni nella propria scuola contro il bullismo.

