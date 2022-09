"PREFERISCI VIVERE CON TUO PADRE PERCHÉ FUMA ERBA TUTTI I GIORNI" – BRITNEY SPEARS RISPONDE INCAZZATA AL FIGLIO CHE L’HA PUNZECCHIATA DICENDO CHE NON È STATA “UNA MADRE ALL’ALTEZZA”: “SONO SICURA CHE GLI STANDARD DI VOSTRO PADRE CHE FUMA ERBA TUTTI I GIORNI GIOVI ALLA VOSTRA VITA QUOTIDIANA. VOLETE CHE STIA MEGLIO COSÌ POSSO CONTINUARE A DARE L’ASSEGNO DA 40MILA DOLLARI A VOSTRO PADRE CHE NON LAVORA DA QUINDICI ANNI…” - VIDEO

britney spears e i figli

Britney Spears ha pubblicato un nuovo video su Instagram per rispondere al figlio Jayden che si è fatto intervistare per dire che non è stata una madre all'altezza.

La cantante 40enne non ha usato mezzi termini e lo ha accusato: «Sei proprio come le altre persone della mia famiglia. Amavi segretamente guardarmi come se qualcosa non andasse in me. Sapete perché volete che io migliori? Volete che migliori così posso continuare a dare a vostro padre 40.000 dollari al mese?».

La Spears ha poi raccontato di essere diventata atea a causa di ciò che ha sopportato durante la sua tutela, che si è conclusa l'anno scorso, e di come è stata trattata dai suoi figli e dalla sua famiglia, affermando che suo padre Jamie, 70 anni, "dovrebbe essere rinchiuso in prigione per il resto della sua vita”.

kevin federline

L’attacco di Jayden James a sua madre Britney Spears ha avuto una risposta.

La cantante ha usato Instagram per parlare col figlio che si rifiuterebbe di avere un contatto con lei da parecchi mesi. Ad oggi, infatti, entrambi i figli della popstar (Sean Preston e Jayden James) vivono con loro padre Kevin Federline.

Britney risponde al figlio, il lungo post

kevin federline britney spears 2

“Caro Jayden, ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potessi essere, nonostante abbia vissuto imprigionata in case di riposo con infermieri e str**ate varie. Spero che un giorno capirai le mie ragioni. […] Finalmente ora a quarant’anni e senza costrizioni della mia famiglia ti mando tutto l’amore del mondo, oggi come per il resto della mia vita. L’amore che provo per i miei figli non ha confini e mi rattrista aver letto che non sono stata all’altezza delle tue aspettative come madre, ma forse un giorno potremmo incontrarci e parlare di persona”.

Ovviamente non sono mancate le frecciatine all’ex marito colpevole – implicitamente – di averle messo i figli contro.

“Ho aiutato tuo padre che non ha un lavoro da quindici anni [vive con l’assegno di mantenimento, ndr], immagino che per voi sia più facile non avere qualcuno che vi controlli se state facendo i compiti. Sono sicura che gli standard di vostro padre che fuma erba tutti i giorni giovi alla vostra vita quotidiana di quindici e sedici anni per far parte di una generazione molto cool. Capisco il vostro bisogno di vivere con vostro padre, perché per quindici anni io ho assunto il ruolo del nulla”.

kevin federline britney spears 1

E ancora:

“Sono però felice di essere stata in grado di portare avanti quattro tour mondiali, di aver fatto il giudice a X Factor e molto altro ancora. Ho fatto tutto questo per te e per Sean Preston. […] È orribile vedere tuo padre essere un ipocrita e dire che i media sono orribili, eppure ti fa parlare su questioni personali con loro!”. […] Prima di parlare della mia salute mentale prendi un libro e leggilo e dì a tuo padre di cercare di tagliare almeno l’erba del prato”.

La cantante ha poi concluso:

“Ricordate da dove venite, spero che un giorno possiate guardarvi allo specchio e ricordare che siete i miei bambini e lo sarete per sempre. Dal momento che Preston non ha parlato gli mando tutto il mio amore, vorrei solo vedervi faccia a faccia. Siete brillanti, tu Jayden continua a suonare perché hai un dono al pianoforte. Sono orgogliosa di potervi chiamare ‘miei figli’.

jayden il figlio di britney spears

Britney Spears ha così tanto da dire.. Dovrebbe rilasciare una lunga intervista da Oprah, pubblicare un libro e realizzare un documentario su ciò che le è successo. E Kevin dovrebbe solo vergognarsi.

