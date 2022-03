"CON IL PRETESTO DI UN'INVASIONE, PUTIN STA FACENDO UN'ENORME RAPINA" - E SE IL PIANO DI "MAD VLAD" STESSE ANDANDO COME PREVISTO? IL "NEW YORK TIMES": "SUPPONIAMO PER UN MOMENTO CHE NON ABBIA MAI AVUTO INTENZIONE DI CONQUISTARE TUTTA L'UCRAINA: CHE, FIN DALL'INIZIO I SUOI VERI OBIETTIVI FOSSERO LE RICCHEZZE ENERGETICHE DELL'EST DEL PAESE, DOVE SI TROVANO LE RISERVE DI GAS NATURALI PIU' GRANDI IN EUROPA DOPO QUELLE NORVEGESI. COMBINANDO TUTTO QUESTO CON I PRECEDENTI IN CRIMEA, A DONETSK E LUGANSK, LA FORMA DELLE SUE AMBIZIONI DIVENTA CHIARA..."

Dagotraduzione dal New York Times

putin

L'opinione comune è che Vladimir Putin abbia sbagliato catastroficamente i calcoli.

Pensava che gli ucraini di lingua russa avrebbero accolto le sue truppe. Non l'hanno fatto. Pensava che avrebbe rapidamente deposto il governo di Volodymyr Zelensky. Non ci è riuscito. Pensava di dividere la NATO. L’ha unita. Pensava di aver reso la sua economia a prova di sanzioni. L'ha rovinata. Pensava che i cinesi lo avrebbero aiutato. Stanno proteggendo le loro scommesse. Pensava che il suo esercito modernizzato avrebbe ridotto in polvere le forze ucraine. Gli ucraini stanno triturando il suo, almeno su alcuni fronti.

Gli errori di calcolo di Putin sollevano interrogativi sul suo giudizio strategico e sul suo stato mentale. Chi lo sta consigliando? Ha perso il contatto con la realtà? Non sta bene fisicamente? Mentalmente? Condoleezza Rice avverte : «Non ha il controllo delle sue emozioni. C’è qualcosa di sbagliato». Gli assedi russi di Mariupol e Kharkiv - due città fortemente di lingua russa che Putin sostiene di voler "liberare" dall'oppressione ucraina - assomigliano a quello che i nazisti hanno fatto a Varsavia e a quello che lo stesso Putin ha fatto a Grozny.

guerra ucraina

Diversi analisti hanno paragonato Putin a un topo messo alle strette, più pericoloso ora che non ha più il controllo degli eventi. Vogliono dargli una via d'uscita sicura dalla situazione che avrebbe creato per sé stesso. Da qui il disprezzo quasi universale riversato su Joe Biden per aver detto in Polonia: «Per l'amor di Dio, quest'uomo non può rimanere al potere».

La saggezza convenzionale è del tutto plausibile. Ha il vantaggio di rivendicare la strategia occidentale di sostenere l'Ucraina in modo difensivo. E tende alla conclusione che il miglior risultato è quello in cui Putin trova una via d'uscita per salvare la faccia: ulteriore territorio ucraino, un impegno di neutralità ucraino, la revoca di alcune sanzioni.

Ma cosa succede se la saggezza convenzionale è sbagliata? E se l'Occidente stesse giocando ancora una volta nelle mani di Putin?

guerra ucraina

La possibilità è suggerita in un potente ricordo di Carlotta Gall, giornalista del Times, sulla sua esperienza durante l'assedio russo di Grozny, la prima guerra cecena a metà degli anni '90. Nelle prime fasi della guerra, combattenti ceceni motivati spazzarono via la brigata russa corazzata, stordendo Mosca. I russi si raggrupparono e spazzarono via Grozny da lontano, usando l'artiglieria e la forza aerea.

Oggi la Russia opera con lo stesso copione. Quando gli analisti militari occidentali sostengono che Putin non può vincere militarmente in Ucraina, ciò che in realtà intendono è che non può vincere nettamente. Ma da quando Putin ha giocato pulito?

ASSEDIO GROZNY

«C'è un'intera fase successiva nel copione di Putin, che è ben noto ai ceceni», scrive Gall. «Quando le truppe russe hanno ottenuto il controllo sul campo in Cecenia, hanno represso ogni ulteriore dissenso con arresti e campi di filtraggio e hanno trasformato e dato potere a protetti e collaboratori locali».

Supponiamo per un momento che Putin non abbia mai avuto intenzione di conquistare tutta l'Ucraina: che, fin dall'inizio, i suoi veri obiettivi fossero le ricchezze energetiche dell'est dell'Ucraina, dove si trovano le riserve di gas naturali più grandi in Europa dopo quelle norvegesi.

ASSEDIO GROZNY

Combinando tutto questo con i precedenti sequestri territoriali della Russia in Crimea (che ha enormi giacimenti energetici offshore) e nelle province orientali di Luhansk e Donetsk (che contengono parte di un enorme giacimento di gas di scisto), e la forma delle ambizioni di Putin diventa chiara. È meno interessato a riunire il mondo di lingua russa che a garantire il dominio energetico della Russia.

«Con il pretesto di un'invasione, Putin sta eseguendo un'enorme rapina», ha affermato l'esperto di energia canadese David Knight Legg. Per quanto riguarda ciò che resta di un'Ucraina per lo più senza sbocco sul mare, probabilmente diventerà un caso di welfare per l'Occidente, che aiuterà a pagare il conto per il reinsediamento dei rifugiati ucraini in nuove case al di fuori del controllo russo. Col tempo, potrebbe prendere il potere in Ucraina una figura simile a Viktor Orban, con lo stile politico da uomo forte che Putin preferisce per i suoi vicini.

kadyrov a grozny con rolls royce

Se questa analisi è giusta, allora Putin non sembra il perdente calcolatore in errore che i suoi critici descrivono.

Anche la sua strategia di prendere di mira i civili ha senso. Più che un semplice modo per compensare l'incompetenza delle truppe russe, l'uccisione di massa di civili esercita un'enorme pressione su Zelensky affinché accetti le stesse cose che Putin ha sempre chiesto: concessioni territoriali e neutralità ucraina. L'Occidente cercherà ogni opportunità per diminuire l'escalation, soprattutto quando se si convince che un Putin mentalmente instabile è pronto a usare armi nucleari.

vladimir putin volodymyr zelensky

In Russia, la guerra ha già servito gli scopi politici di Putin. Molti nella classe media professionale - le persone più in sintonia con i dissidenti come Aleksei Navalny - sono andati in esilio autoimposto. Quel che restava della stampa libera è stato chiuso, probabilmente per sempre. L’imbarazzo provocato dall’esercito russo porterà più probabilmente a un’epurazione dall’alto che a una rivoluzione dal basso. E le nuove ricchezze energetiche della Russia potrebbero alla fine aiutarla a liberarsi dalla morsa delle sanzioni.

vladimir putin

Questa analisi alternativa della performance di Putin potrebbe essere sbagliata. Poi di nuovo, in guerra, in politica e nella vita, è sempre più saggio trattare il tuo avversario come una volpe astuta, che non come un pazzo folle.