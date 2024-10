"PRIMA ERANO LE PERSONE A DOVER COMPRENDERE I COMPUTER. CON CHATGPT LO SCENARIO SI È CAPOVOLTO" - IL CEO DI MICROSOFT, SATYA NADELLA, ARRIVA A ROMA PER LA TAPPA ITALIANA DELL'"AI TOUR" DEL COLOSSO DI REDMDOND E SPIEGA IL CAMBIO DI PARADIGMA NELL'USO DEI DATI CAUSATO DALL'IA: "ABBIAMO UNO SCENARIO AUMENTATO DI DIGITALIZZAZIONE, IN CUI SONO I COMPUTER A POTER COMPRENDERE IL NOSTRO LINGUAGGIO. C'È ALLORA BISOGNO DI ORGANIZZARE LE IDEE IN MANIERA OTTIMALE PER…"

satya nadella

(ANSA) - "Se vogliamo ottimizzare la curva di ciò di cui i sistemi oggi hanno bisogno per far girare i software di intelligenza artificiale dobbiamo pensare a come utilizziamo i dati, sia prima che dopo l'addestramento. Negli ultimi anni, erano le persone a dover comprendere i computer e non viceversa. Con ChatGpt lo scenario si è capovolto. Abbiamo uno scenario aumentato di digitalizzazione, in cui sono i computer a poter comprendere il nostro linguaggio".

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

Lo ha affermato il Ceo di Microsoft Satya Nadella alla tappa italiana, a Roma, dell'AI Tour. "C'è allora bisogno di organizzare le idee in maniera ottimale - ha aggiunto - per dare alle piattaforme i giusti dati e le giuste informazioni affinché rappresentino un valore fattuale per il business. Oggi parleremo di come la pubblica amministrazione e le aziende possono trarre il meglio da Copilot, pensando a diversi livelli".

Copilot Studio è una piattaforma di intelligenza artificiale di Microsoft che consente di creare 'agenti dell'IA', una sorta di assistenti virtuali che usano il linguaggio naturale o un'interfaccia grafica.

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2 Satya Nadella satya nadella di microsoft MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1 satya nadella SATYA NADELLA satya nadella microsoft satya nadella