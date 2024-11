"IL PROBLEMA DELLE BABY GANG DELLE SECONDE GENERAZIONI NON INTEGRATE È UN'EMERGENZA NAZIONALE" - SALVINI VA ALL'ATTACCO DOPO GIORNI IN CUI IL QUARTIERE CORVETTO DI MILANO È MESSO A FERRO E FUOCO PER LA MORTE DEL 19ENNE EGIZIANO RAMY: "AGGRESSIONI SUI TRENI E ALLE RAGAZZE, BULLISMO... NON SEMPRE SONO CITTADINI STRANIERI, MA IN BUONA PARTE SÌ" - IL PADRE DI RAMY: "CI DISSOCIAMO DALLE VIOLENZE DI MILANO. NON VOGLIAMO VENDETTA MA SOLO SAPERE CIÒ CHE È SUCCESSO"

(ANSA) - "C'è un problema drammatico su queste benedette seconde generazioni, sulle baby gang di figli di cittadini stranieri, ragazzi nati in Italia, ma che non si sentono parte di questo Paese". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando dei fatti di Milano a Rtl 102.5. Salvini ha citato "aggressioni sui treni, bullismo, baby gang, aggressioni alle ragazze, non sempre di cittadini stranieri ma in buona parte sì. Il problema delle baby gang delle seconde generazioni non integrate è un'emergenza nazionale".

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Siamo lontani da quanto accaduto l'altroieri sera e ci impegniamo a rispettare la legge nel nostro secondo Paese, l'Italia". Lo dice all'ANSA Yehia Elgaml, padre di Ramy, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, a Milano. Morte a cui sono seguite due notti di disordini nel quartiere dove abitava.

"Abbiamo fiducia nella magistratura italiana, e non vogliamo vendetta ma solo sapere ciò che è successo. Ci dissociamo da tutti i violenti, ringraziamo tutti per la loro vicinanza, soprattutto gli italiani: mio figlio ormai era più italiano che egiziano", aggiunge l'uomo.

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Dopo tre notti di tensioni e vandalismi le ultime 12 ore sono trascorse tranquillamente, nel quartiere Corvetto di Milano, in subbuglio dopo la morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter - era il passeggero - nella notte fra sabato e domenica, durante un inseguimento con i carabinieri. Ieri sono stati indagati, oltre al conducente dello scooter, un 22enne tunisino, ora piantonato in ospedale, anche il carabiniere alla guida della vettura inseguitrice.

proteste a corvetto per ramy elgaml 6

Nel quartiere periferico, da anni un'area non facile della città per il degrado, l'abusivismo e la concentrazione di povertà, già in passato si sono verificate manifestazioni contro le forze dell'ordine. Nutrito lo spiegamento di forze dell'ordine - prevalentemente Polizia di Stato - a presidio delle strade attorno a piazza Gabriele Rosa, mentre proseguono le indagini sui vandalismi e i roghi attuati.

Intanto dopo la richiesta di convalida, ieri, dell'arresto del 21 enne montenegrino, irregolare, (che vive in un altro quartiere ad alto rischio, la casbah di San Siro) si attendono per oggi l'interrogatorio di garanzia da parte del gip e nuovi possibili indagati dopo l'analisi delle riprese video dei 'rivoltosi', almeno un centinaio, tra i quali il 21enne, a volto coperto, spiccava in prima fila

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Sarà interrogato domani il 21enne montenegrino, che nella notte tra lunedì e martedì, nel quartiere milanese Corvetto, ha preso parte, assieme ad un centinaio di ragazzi, alle proteste, in qualche modo simili a quelle delle banlieue parigine, per la morte di Ramy Elgaml, 19enne egiziano che nella notte tra il 23 e il 24 novembre si è schiantato con lo scooter, guidato da un amico, mentre era inseguito dai carabinieri.

Il pm di turno Paolo Filippini ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 21enne con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il gip Chiara Valori fisserà per domani l'udienza di convalida dell'arresto con l'interrogatorio e poi dovrà decidere sulla misura cautelare. Il 21enne, nato in Italia, con permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato anche in seguito all'analisi di un video da cui è risultato, secondo l'accusa, uno dei ragazzi più 'agguerriti' durante la notte di tensione nel quartiere periferico della città.

Le aggravanti contestate nei suoi confronti sono l'aver agito in concorso con più di 10 persone da identificare, con volto coperto e con l'uso di armi (le bottiglie), petardi e altro. Mentre si è in attesa che vengano identificati e denunciati anche altri ragazzi che hanno partecipato ai disordini.

Intanto, nelle indagini sull'incidente, coordinate dal pm Marco Cirigliano, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso, a garanzia e per tutti gli accertamenti, anche il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio, oltre al 22enne tunisino che guidava lo scooter, pure arrestato per resistenza (i due non si sono fermati ad un posto di blocco e sono stati inseguiti per 8 km) e ancora ricoverato in ospedale. Oltre all'analisi più approfondita delle telecamere, su un eventuale impatto tra l'auto e lo scooter, saranno effettuati accertamenti tecnici, anche attraverso una consulenza, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

