"PUFF DADDY MI HA SPINTO E MI HA SODOMIZZATO IN UNA MACCHINA" - ALLA "CNN" PARLA PER LA PRIMA VOLTA UNA PRESUNTA VITTIMA DI SEAN "DIDDY" COMBS, L'IMPRESARIO DELL'HIP-HOP ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - IL RACCONTO DELL'UOMO, ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UNO DEI "WHITE PARTY" ORGANIZZATI DA PUFF DADDY NEGLI HAPTONS, VICINO NEW YORK: "MI HA OFFERTO DUE DRINK CON ALL'INTERNO GHB (DROGA DELLO STUPRO, NDR) ED ECSTASY"

Traduzione dell'articolo di Ellise Shafer per www.variety.com

PUFF DADDY white party

Uno degli accusatori di Sean “Diddy” Combs ha rilasciato un'intervista anonima sulle sue accuse di violenza sessuale contro il magnate della musica, segnando la prima volta che una presunta vittima di Combs lo fa.

In un'intervista con la CNN, uno sconosciuto - il cui volto è stato nascosto e la voce alterata per mantenere l'anonimato - ha dettagliato le accuse contenute nella sua denuncia civile, presentata inizialmente il 14 ottobre. L’uomo sostiene di essere stato drogato e sodomizzato da Combs durante uno dei suoi famigerati “white party” negli Hamptons.

Nel 2007, lo sconosciuto ha dichiarato di essere impiegato presso la società di sicurezza privata ingaggiata per lavorare alla festa. Durante la serata, sostiene che Combs gli abbia fornito personalmente due drink che, secondo la denuncia, erano “conditi” con GHB ed ecstasy.

Il primo drink ha iniziato ad avere un certo effetto su di me e ho pensato: “Wow, questi sono drink davvero forti”. Solo dopo il secondo drink - ed era già troppo tardi - mi sono reso conto che c'era qualcosa di sbagliato nei drink”, ha dichiarato lo sconosciuto a Elizabeth Wagmeister della CNN.

puff daddy e la madre janice combs 5

“Purtroppo Sean Combs stava aspettando dietro le quinte. Stava osservando da una sorta di punto di osservazione e una volta che mi sono trovata in una posizione indifesa e lui era sicuro di essere in una posizione di potere, ha approfittato della situazione”.

Da lì, lo sconosciuto sostiene che Combs lo ha spinto con la forza in un veicolo, lo ha tenuto fermo e lo ha sodomizzato. “Urlavo, gli dicevo di fermarsi”, ha detto Doe. “È stato incredibilmente doloroso, e lui si comportava come se non fosse nulla e sembrava essere disconnesso da tutto ciò. Ma è stato un abuso oltre ogni limite”.

puff daddy

La CNN riporta che la denuncia di Doe afferma che egli ha poi riferito il presunto incidente al suo supervisore, che lo ha licenziato. “Dopo di che non mi ha più parlato, mi ha tagliato fuori da tutto”, ha detto Doe del suo manager.

Nell'intervista alla CNN Doe ha anche affermato che una celebrità ha assistito alla presunta aggressione: “C'era una persona di alto profilo che ha visto quello che è successo e l'ha trovato divertente”.

L'attore chiede danni compensativi e punitivi, affermando che la presunta aggressione ha danneggiato la sua carriera e ha contribuito alla fine del suo matrimonio, oltre ad avergli causato problemi di salute emotiva e mentale.

puff daddy white party

Tuttavia, la CNN nota che ci sono diverse incongruenze tra la denuncia di Doe e l'intervista. La causa afferma che il presunto incidente è avvenuto nel 2006, mentre Doe ha dichiarato alla CNN che si trattava del 2007, e dice anche che non è mai stato sposato. Secondo la CNN, il White Party di Combs del 2006 si è tenuto a St. Tropez e quello del 2007 negli Hamptons. Dopo essere venuti a conoscenza delle discrepanze, gli avvocati di Doe hanno chiesto di modificare la causa.

“Dopo che questa settimana Buzbee [sic] è stato smascherato per aver esercitato pressioni sui clienti affinché intentassero cause fasulle contro il signor Combs, e dopo che i documenti pubblici hanno dimostrato che - contrariamente alle sue affermazioni - non c'è stato alcun White Party negli Hamptons nel 2006, Buzzbee ha emendato la denuncia per rimangiarsi le accuse e ora sostiene un giorno diverso e un anno completamente diverso”, hanno dichiarato gli avvocati di Combs in una dichiarazione a Variety.

Combs è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, N.Y., dopo essere stato arrestato il 16 settembre dalla Homeland Security con l'accusa di racket, traffico sessuale e trasporto della prostituzione. Si è dichiarato non colpevole delle accuse. A Combs è stata negata più volte la libertà su cauzione e dovrà rimanere dietro le sbarre fino al processo che si terrà a maggio del prossimo anno. Se verrà giudicato colpevole di racket, Combs potrebbe rischiare l'ergastolo.

puff daddy justin bieber

Oltre alle accuse federali, Combs sta affrontando circa 30 cause civili, molte delle quali rappresentate dall'avvocato Tony Buzbee, che si è impegnato a presentare oltre 100 denunce. Domenica scorsa, Buzbee ha ripresentato una precedente causa contro Combs includendo il rapper Jay-Z come imputato. Nella denuncia si sostiene che i due avrebbero violentato una ragazzina di 13 anni nel 2000 dopo averla portata a un afterparty degli MTV Music Video Awards. In una risposta di domenica pomeriggio, Jay-Z ha negato le accuse e ha affermato che il suo avvocato ha ricevuto un “ricatto” sulla causa da parte di Buzbee per fargli pressione affinché si accordasse fuori dal tribunale.

puff daddy jennifer lopez

“Solo la vostra rete di teorici della cospirazione, i falsi fisici, crederanno alle affermazioni idiote che avete fatto contro di me che, se non fosse per la gravità del danno ai bambini, sarebbero ridicole”, ha detto Jay-Z in una parte della sua dichiarazione.

jay z puff daddy white party la casa di los angeles di puff daddy raid in casa di sean combs 2 puff daddy e cassie 5 mariah carey nick cannon white party