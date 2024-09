"LA REGINA ELISABETTA? ALLA FINE ERA UN PO' FUORI DI TESTA" – L’ATTORE IAN MCKELLEN (GANDALF DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI") SVELENA SULLA DEFUNTA SOVRANA INGLESE: "QUANDO L'HO INCONTRATA È STATA PIUTTOSTO SCORTESE. QUANDO MI CONSEGNÒ IL PREMIO PER LA MIA CARRIERA TEATRALE MI DISSE: ‘MA C'È ANCORA QUALCUNO CHE VA A TEATRO?’, COME SE MI VOLESSE DIRE 'MA DAVVERO A QUALCUNO IMPORTA DI TE? PERCHÉ A ME NO. ORA VAI!'"

Non sembra avere alcun pelo sulla lingua Ian McKellen, che ha deciso di scompigliare le carte nella tavola della Royal Family con estrema onestà. Il Gandalf de Il Signore degli Anelli ha recentemente espresso le sue opinioni molto schiette sulla Regina Elisabetta II. «La Regina sono sicuro che alla fine fosse un po' fuori di testa», ha dichiarato in una nuova intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times. «E nelle poche occasioni in cui l'ho incontrata, è stata piuttosto scortese».

L'attore ha ricordato uno strano scambio avuto con la monarca inglese nel 2008, quando venne insignito del titolo di Membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore "per i servizi al teatro e all'uguaglianza". «Mi disse: "Lo fai da molto tempo, vero?". E io risposi: "Beh, non da tanto quanto lei”. Per quella battuta ho ricevuto un sorriso reale, ma poi la regina aggiunse: "Ma c'è ancora qualcuno che va a teatro?». McKellen ha continuato: «È terribilmente scortese dire una cosa del genere mentre stai premiando qualcuno per la sua carriera nel teatro. Era come dire: “Ma davvero a qualcuno importa di te? Perché a me no. Ora vai!"» […]

