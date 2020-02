"RIPORTEREMO A CASA GLI ITALIANI DELLA DIAMOND PRINCESS" – EMERGENZA CORONAVIRUS SULLA NAVE FERMA IN GIAPPONE, 14 CONTAGIATI TRA GLI STATUNITENSI EVACUATI, DI MAIO ANNUNCIA IL RIENTRO DEI 35 CONNAZIONALI – “IL PROBLEMA È CHE LA NAVE È IN QUARANTENA E LA QUARANTENA SI ALLUNGA OGNI VOLTA CHE CI SONO NUOVI CASI…” - NUOVA STRETTA DEL GOVERNO CINESE: 60 MILIONI DI PERSONE NELLA PROVINCIA DELLO HUBEI POTRANNO USCIRE DI CASA SOLO PER LE EMERGENZE

CORONAVIRUS: 14 CONTAGI FRA AMERICANI EVACUATI DA NAVE

DIAMOND PRINCESS

(ANSA-AFP) Quattordici cittadini statunitensi degli oltre 300 evacuati in Giappone dalla nave da crociera Diamond Princess e ora in volo verso gli Stati Uniti, sono risultati positivi al coronavirus, secondo quanto comunicano in una nota congiunta il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa, sulla base dei test compiuti alcuni giorni prima. "Queste persone - si legge - sono state trasferite in modo rapido e sicuro in un'area di contenimento a bordo dell'aereo, secondo i protocolli standard".

"PRONTI A SBARCARE GLI ITALIANI DALLA NAVE FERMA IN GIAPPONE"

Da “la Stampa”

diamond princess in quarantena 5

Nuova stretta del governo cinese per l' epidemia da coronavirus. Inasprite le restrizioni nella provincia dello Hubei: sessanta milioni di persone potranno uscire di casa solo per le emergenze. Un componente per famiglia potrà andare a fare la spesa ogni tre giorni anche se tutti gli esercizi commerciali resteranno chiusi a eccezione di farmacie, alimentari e servizi medici. E nel giorno in cui si conta la vittima numero 1700, la Cina fa i conti anche con i gravi ritardi con i quali è stata affrontata l' emergenza.

Il presidente Xi Jinping sarebbe stato informato dell' epidemia diverse settimane prima. Già il 7 gennaio avrebbe ordinato alle autorità di Wuhan un' azione decisa per contrastare la diffusione del virus. Ordine del tutto disatteso visto che il 18 gennaio è stato organizzato un banchetto per 40mila persone per entrare nel Guinness dei primati. Gravi ritardi che hanno portato al non contenimento della diffusione dell' epidemia.

diamond princess in quarantena 4

Ieri è cominciata l' evacuazione dei cittadini americani della nave Diamond Princess in quarantena al largo di Yokohama dal 5 febbraio. Ci sono altri 70 contagiati per un totale di 355 su 3.700 persone a bordo. E lo stesso si prepara a fare anche l' Italia.

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Credo che questa settimana sarà decisiva, come sapete in queste ore gli Usa stanno evacuando i cittadini americani, i prossimi saremo noi», ha detto Di Maio, confermando di aver affrontato la questione con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e con il ministro della Salute Roberto Speranza. Gli italiani a bordo sono 35, molti membri dell' equipaggio. «Il problema per il ritorno degli italiani è che la nave è in quarantena e la quarantena si allunga ogni volta che ci sono nuovi casi, quindi non si riesce a completare il processo.

LUIGI DI MAIO TOGLIE LA CRAVATTA

Abbiamo sentito tutti anche il comandante che è di Piano di Sorrento, sono la nostra priorità, li riporteremo a casa come abbiamo fatto con Niccolò», ha promesso il ministro degli Esteri.

Dall' ospedale Spallanzani di Roma arriva intanto qualche buona notizia. Niccolò, il diciassettenne di Grado rimpatriato dalla Cina è risultato negativo anche al secondo test da coronavirus. «Niccolò sta bene, è di buon umore e ha ordinato una pizza», raccontano i sanitari dello Spallanzani. Brutte notizie invece sul fronte economico.

diamond princess in quarantena 1

L' impatto del coronavirus sulla crescita globale è valutato dal Fmi tra 0,1% 0,2, soprattutto per il crollo del turismo e dei trasporti.

diamond princess 1 diamond princess DIAMOND PRINCESS diamond princess 3 diamond princess diamond princess diamond princess bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena 1 diamond princess 4 diamond princess 2