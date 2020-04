"CON IL SANGUE MI SCRISSE ‘TI AMO’ SUL BRACCIO” – L’EX MODELLA JILL DODD RACCONTA IL SUO PERIODO NELL’HAREM DI ADNAN KHASHOGGI DAL QUALE È FUGGITA PERCHÉ ERA GELOSA DELLE ALTRE 11 MOGLI CON LE QUALI SI ALTERNAVA PER FARE SESSO: “AVEVO 20 ANNI ED ERO A UNA FESTA A CANNES. LUI MI GUARDAVA E RUPPE UN BICCHIERE DI CHAMPAGNE PER ATTIRARE LA MIA ATTENZIONE. MI FECE FIRMARE UN CONTRATTO IN CUI DICEVA CHE SI SAREBBE OCCUPATO DI ME, MA IO DOVEVO ESSERE DISPONIBILE A…”

La ricchezza non compra la felicità. Lo sa bene Jill Dodd, 60enne californiana fondatrice del marchio di abbigliamento Roxy, che ha deciso di rivelare i dettagli della sua relazione con il miliardario saudita Adnan Khashoggi che l’ha catapultata in una vita fatta di jet privati, suite a cinque stelle e feste con personaggi famosi. Un’esistenza dorata dalla quale però lei racconta di essere fuggita perché non riusciva a condividerlo con altre 11 mogli.

Jill Dodd ha raccontato di aver incontrato Khashoggi, all’epoca 40enne, a Cannes quando aveva 20 anni negli anni '80. Il commerciante di armi di origine saudita, che negli anni ’70 aveva un patrimonio di 4 miliardi, era molto conosciuto per aveva mediato accordi con governi, produttori di armi e clienti privati in tutto il mondo e per il suo insaziabile appetito per le belle donne.

Dodd, che all’epoca lavorava a Parigi come modella, stava trascorrendo l’estate del 1980 a Montecarlo quando fu invitata a una festa a Cannes. Quella sera incontrò Khashoggi e notò subito che l’uomo la fissava e cercava di attirare la sua attenzione, rompendo tra l’altro un bicchiere di champagne mentre stavano ballando: «Mi ha guardato negli occhi, mi ha tirato su la manica della camicia e ha scritto "Ti amo" con il suo sangue sul mio avambraccio. Si era tagliato spaccando un bicchiere. Non avevo idea di chi fosse, ma mi piaceva molto».

Khashoggi era già un padre di cinque figli ed era sposato quando incontrò Dodd, ma era continuamente a caccia di donne da aggiungere al suo harem che poteva contare fino a 12 mogli.

Dopo quella sera Dodd diventò una delle donne dell'harem di Khashoggi, vivendo in lussuose suite in Arabia Saudita e facendo a turno per fare sesso con il commerciante di armi: «Non ho mai pensato a me stessa come una prostituta, ancora non lo penso».

Dodd ha rivelato che il magnate le fece firmare un contratto prima che di iniziare la relazione: «Mi disse: “Voglio prendermi cura di te, voglio fare un contratto di cinque anni con te. Ti fornirò tutto e sarai a mia completa disposizione 24 ore al giorno». All’inizio ha accettato, ma poi si rese conto di essere gelosa di condividere l’uomo con altre donne.

A farle scattare l’idea di abbandonare l’harem fu una serata a Las Vegas durante la quale un’altra donna le mostrò un anello che Khashoggi le aveva appena dato, identico a quello che l’uomo aveva regalato anche a lei: «Ci siamo lasciati non molto tempo dopo quella notte a Las Vegas ed è stato un sollievo. Ho scoperto che inseguire la felicità attraverso la ricchezza è come correre dietro la propria ombra. Mi sono resa conto che non c’è ricchezza che facessero sentire una persona in pace. La pace non si trova negli oggetti, nel potere o nella ricchezza».

Dodd ha comunque detto di non essersi pentita del tempo passato con Khashoggi perchè lo amava: «È stato grandioso. Era un grande amante».

