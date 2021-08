"SE LE LOBBY E GLI AVVOCATI POTESSERO PORTARCI IN ORBITA, BEZOS SAREBBE SU PLUTONE" - ELON MUSK CONTINUA A PUNZECCHIARE IL RIVALE DOPO CHE LA SUA "SPACEX" HA STIPULATO UN CONTRATTO "LUNARE" CON LA NASA: "NON RIESCO A FARLO SALIRE (IN ORBITA) LOL", AVEVA SCRITTO DOPO UN TWEET VELENOSO DEL CEO DI AMAZON - MENO DI UN MESE FA BEZOS HA CHIESTO ALLA NASA DI RIPRISTINARE LA CONCORRENZA, OFFRENDOSI DI COPRIRE LE SPESE - E MUSK...

SCOOP: Jeff Bezos' Blue Origin files a protest against NASA's awarding of the lunar lander contract to Elon Musk's SpaceX. https://t.co/8YV2tcbWe5 — Kenneth Chang (@kchangnyt) April 26, 2021

Dagotraduzione dall’Independent

Tweet Elon Musk

Elon Musk ha deriso il rivale Jeff Bezos per essersi apparentemente concentrato sul fare pressioni sul governo invece che sullo sviluppo di missili. I due si sono alternati in questi ultimi anni in vetta alla classifica degli uomini più ricchi, e hanno usato i loro fondi per finanziare società spaziali private.

All’inizio di quest’anno la SpaceX di Musk ha ottenuto un lucroso contratto dalla Nasa per sviluppare la sua nave Starship per la missione Artemis del 2024, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna.

La società Blue Origin di Bezos ha perso il finanziamento, il che l’ha spinta a presentare una protesta di 50 pagine al Government Accountability Office accusando la Nasa di «spostare i pali all'ultimo minuto».

elon musk e il meme sul volo suborbitale di jeff bezos

Blue Origin ha descritto il processo di offerta come «difettoso», e Musk ha risposto: «Non riesco a farlo salire (in orbita) lol». Mercoledì sera, il capo di SpaceX ha scritto: «Se le lobby e gli avvocati potessero portarci in orbita, Bezos sarebbe su Plutone».

È l'ultima di una serie di battute che i due si sono scambiati negli ultimi anni, con le due aziende a rivaleggiare verso traguardi sempre più audaci.

Nel 2015, Bezos ha descritto il primo lancio e atterraggio di successo del veicolo spaziale New Shepard di Blue Origin come «il più raro degli animali». Al che Musk ha risposto: «Non proprio 'raro'. Il razzo SpaceX Grasshopped ha effettuato sei voli suborbitali tre anni fa ed è ancora in circolazione».

Nel 2019, Musk ha condiviso un'immagine truccata del lander lunare di Blue Origin, cambiando il nome da Blue Moon a Blue Balls. Il mese scorso, pochi giorni dopo un volo di 10 minuti verso il confine dello spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin, Bezos ha pubblicato una lettera aperta alla Nasa chiedendo il ripristino della concorrenza per la missione Artemis.

elon musk

Si è anche offerto di coprire gran parte dei costi per lo sviluppo di un lander lunare. «Sono onorato di offrire questo contributo e sono grato di essere in una posizione finanziaria per poterlo fare», ha scritto.

Musk ha poi risposto indirettamente, twittando: «Voglio solo ringraziare coloro che nel governo si battono duramente perché accada la cosa giusta, nonostante l'estrema pressione per fare diversamente. Qui sta la bontà fondamentale dello stato americano».

If lobbying & lawyers could get u to orbit, Bezos would be on Pluto rn — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2021

Jeff Bezos