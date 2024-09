"SE VI APPALTO LA DISTRIBUZIONE DELLA BIBITA A SAN SIRO VI PRENDETE UNA PERCENTUALE" - LE INTERCETTAZIONI TRA FEDEZ E LUCA LUCCI, CAPO ULTRAS MILANISTA ARRESTATO NEL BLITZ CHE HA SGOMINATO I "CLAN" DELLA TIFOSERIA ORGANIZZATA DI MILANO. FEDERICO VOLEVA VENDERE LA BEVANDA "BOEM", CHE SPONSORIZZA, ALLO STADIO - IL RAPPER NON È INDAGATO, MA IL SUO RAPPORTO CON LUCCI È SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO - LUCCI DICEVA A FEDEZ: "SE VUOI MI MUOVO ANCHE CON L'INTER, TE LE FACCIO METTERE IN ENTRAMBE LE PARTITE"; L'EX MARITO DELLA FERRAGNI CHIEDEVA "UNA PERSONA FIDATA CHE POTESSE OCCUPARSI DELLA SICUREZZA SUA E DELLA SUA FAMIGLIA" - IL PESTAGGIO DI CRISTIANO IOVINO

Il legame fra Fedez e gli ultras del Milan è uno degli elementi su cui stanno indagando Polizia e Guardia di finanza, nell'ambito dell'inchiesta che ha «azzerato le curve» di San Siro. Il rapper non risulta indagato.

Dall'inchiesta emerge «il rapporto tra Lucia Federico Leonardo (in arte Fedez) e Lucci Luca», capo ultrà milanista e destinatario di ordinanza in carcere, e «il gruppo di tifosi a questo facenti capo».

Dall'ordinanza del gip Domenico Santoro vengono a galla intercettazioni su una richiesta di Fedez a Lucci su un «suo intervento per avere la possibilità di somministrare» una bevanda sponsorizzata dal cantante «all'interno dello stadio Meazza».

Il rapper ha lanciato sul mercato alcuni mesi, insieme al collega Lazza, una bibita chiamata Boem. «Ma se voi avete una società di consulenza o una società con la quale possiamo lavorare, ma se io vi appalto a voi la distribuzione di (nome della bevanda, ndr)? All'interno dello stadio…e vi prendete una percentuale… eh capito?», diceva intercettato Fedez, il 26 ottobre 2023, parlando con Lucci.

E il capo della curva sud: «Se vuoi mi muovo anche con l'Inter, perché lui fa anche quelli dell'Inter… quindi… io se vuoi, te le faccio mettere in entrambe le partite… va bene… per dentro lo stadio... per dentro lo stadio, non c'è problema!».

Nel dicembre scorso, poi, Fedez parlava sempre con Lucci anche «di una persona fidata» che «potesse occuparsi della sicurezza sua e della sua famiglia». [...]

In questo contesto, scrive il gip Santoro, «si inserisce una vicenda di indubbio interesse per le indagini, non certo per la presenza di Fedez quanto piuttosto perché l'episodio comprova come una frangia degli ultras del Milan si sia trasformata in una sorta di gruppo violento dedito a spedizioni punitive, anche su richiesta».

Ed è il pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. L'aggressione è uno degli episodi contestati nell'accusa di associazione per delinquere ad otto ultras milanisti, tra cui il capo Luca Lucci, ma anche Christian Rosiello, bodyguard di Fedez.

