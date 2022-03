"SI È PREPARATO AL COLPO PRIMA ANCORA CHE ARRIVASSE!" – I SOCIAL IPOTIZZANO CHE IL CARTONE RIFILATO DA WILL SMITH A CHRIS ROCK SIA STATA UNA FARSA ORGANIZZATA A TAVOLINO - STUDIANDO IL VIDEO A RALLENTATORE, GLI UTENTI HANNO NOTATO NON SOLO COME IL COMICO HA INCASSATO IL COLPO, MA SI SONO SOFFERMATI SUL SORRISINO DELL’ATTORE MENTRE SI ALLONTANAVA… - VIDEO

Da www.repubblica.it

meme sullo schiaffo di will smith 1

Will Smith è stato il protagonista della notte degli Oscar 2022 prima per aver colpito sul volto Chris Rock e poi per aver ricevuto il suo primo Oscar come attore protagonista per l'interpretazione di 'King Richard'. Secondo alcuni media Usa, tuttavia, il gesto sarebbe stato preparato a tavolino e non era una reazione in difesa della moglie, Jade Pinkett Smith.

schiaffo di will smith a chris rock

La tesi di chi dubita si basa sulle seguenti incongruenze: Will Smith che ride dopo la battuta di Chris Rock (mentre la moglie sembra seccata), sembra che lo schiaffo non sia avvenuto ed è poco crdibile la gestualità e l'audio del colpo, e il sorriso sul volto dell'attore subito dopo aver preso a schiaffi il comico. Ecco i momenti estrapolati dal video della premiazione.

meme sullo schiaffo di will smith 4 meme sullo schiaffo di will smith 5 will smith tweet sulla reazione di nicole kidman allo schiaffo di will smith a chris rock will smith oscar con king richard le reazioni allo schiaffo di will smith a chris rock will smith 4 chris rock dopo lo schiaffo di will smith meme sullo schiaffo di will smith 6 will e jada smith prima della cerimonia degli oscar 2 meme sullo schiaffo di will smith 3 meme sullo schiaffo di will smith 2 MEME SULLO SCHIAFFO DI WILL SMITH A CHRIS ROCK la reazione di nicole kidman allo schiaffo di will smith a chris rock 2