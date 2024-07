"SIAMO A DISPOSIZIONE PER VALUTARE QUALSIASI SOLUZIONE" - DOPO LE POLEMICHE, GLI ORGANIZZATORI DEL CONCERTO DEI COLDPLAY A ROMA SI MUOVONO PER FAR PARTECIPARE UNA BAMBINA DISABILE ALL'EVENTO, CHE RISCHIA DI RIMANERE FUORI (NONOSTANTE AVESSE ACQUISTATO IL BIGLIETTO) - LE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA GIOVANE FAN SI SONO AGGRAVATE DOPO AVER COMPRATO IL TAGLIANDO, MA LA SEZIONE DELLO STADIO DA CUI AVREBBE DOVUTO ASSISTERE ALL'EVENTO NON PERMETTE L'ACCESSO IN SEDIA A ROTELLE E LE E' STATO NEGATO IL CAMBIO POSTO...

Estratto dell’articolo di Beatrice Tominic per www.fanpage.it

Tutto esaurito al concerto dei Coldplay ospitato nella capitale il prossimo 16 luglio. Così una bambina con disabilità è rimasta esclusa dall'evento: le sue condizioni fisiche sono peggiorate nell'ultimo anno e la famiglia si è vista costretta a chiedere un cambio biglietto. Per la piccola, però, secondo le biglietterie, non c'è posto. Così è arrivata la denuncia al Codacons che ha diffidato la società Ticketmaster, invitandola a risolvere la questione.

E non ha tardato ad arrivare la risposta della società organizzatrice del concerto, la Live Nation Italia, che si è rivolta direttamente alla famiglia della bambina: "I posti riservati alle persone con disabilità non lasciano margini di discrezionalità. Ma potete contattarci e ci metteremo a disposizione per valutare qualsiasi soluzione possibile e praticabile".

"Scopriamo solo oggi della nota del Codacons, diffusa a mezzo stampa – scrivono da Live Nation Italia, come riporta la Repubblica – Ma i posti riservati alle persone diversamente abili sono ubicati in aree apposite, con capienze definite che non lasciano margini di discrezionalità a discapito della sicurezza", mettono le mani avanti dalla società organizzatrice. Poi, però, l'invito a contattarli:

"Se la famiglia vorrà contattarci – si legge ancora – siamo a disposizione per valutare qualsiasi soluzione possibile e praticabile, come è accaduto in tante altre occasioni". Si apre uno spiraglio per la piccola, che forse non sarà costretta a rinunciare all'evento.

La ragazzina aveva acquistato il biglietto per il concerto, fra i più attesi di questa estate romana, circa un anno fa, insieme alla mamma. Le due hanno trovato due posti in Tribuna Monte Mario. Nel corso dei mesi, però, le condizioni di salute della piccola si sono aggravate fino alla necessità di spostarsi in sedia a rotelle. Qui sorge il problema: la carrozzina non può entrare in Tribuna Monte Mario, così è scattata la richiesta di spostarsi in Tribuna Tevere. Ma il concerto è sold out, lo stadio Olimpico è pieno. E il cambio di posto non disponibile.

Al rifiuto della biglietteria che le costringerebbe a rinunciare alla serata, la mamma della ragazzina si è rivolta direttamente al Codacons che ha presentato una formale diffida nei confronti della società Ticketmaster Italia srl. […]