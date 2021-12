L’ATTORE PAOLO CALISSANO È STATO TROVATO MORTO NELLA SUA CASA DI ROMA: IL DECESSO SAREBBE DOVUTO A UN’OVERDOSE DI PSICOFARMACI, TROVATI SPARSI A TERRA, E SECONDO I PRIMI ACCERTAMENTI SAREBBE AVVENUTO DA ALMENO UN PAIO DI GIORNI – LA SUA VITA SEMPRE AL LIMITE (E ANCHE UN PO' SFIGATA): NEL 2005 UNA DONNA BRASILIANA MORÌ DI OVERDOSE NEL SUO APPARTAMENTO, POI NEL 2008 FU COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE E FU TROVATO POSITIVO ALLA COCAINA – BARBARA D'URSO: "LE TUE FRAGILITÀ HANNO PRESO IL SOPRAVVENTO. NEI MIEI RICORDI SEI IL..." - LE FICTION, LA CONDANNA E LA DEPRESSIONE

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-attore-paolo-calissano-nbsp-stato-trovato-morto-sua-294631.htm

CALISSANO: PM ROMA INDAGANO PER OMICIDIO COLPOSO

(ANSA) - I pm di Roma indagano per omicidio colposo in relazione alla morte dell'attore Paolo Calissano, trovato privo di vita nel suo appartamento nel quartiere Balduina a Roma. La fattispecie penale per la quale si procede, in base a quanto si apprende, è legata all'esigenza di effettuare una serie di accertamenti, tra cui l'autopsia che è già stata disposta.

“SIETE DEGLI SCIACALLI”, LO SFOGO DELL’ULTIMA COMPAGNA DI PAOLO CALISSANO

Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

fabiana palese paolo calissano

"Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso". È il messaggio lapidario di Fabiana Palese, l'ultima compagna accreditata di Paolo Calissano, il divo della fiction trovato morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Gli inquirenti ipotizzano un mix letale di farmaci. Ma la compagna di Paolo Calissano non ci sta e pochi minuti fa ha urlato su Instagram il suo dolore: "Lasciatelo in pace".

Chi è Fabiana Palese, l'ultima compagna di Paolo Calissano

Estetista specializzata, nata nel 1978, Fabiana Palese gestisce un B&B – Fabiola's Home – situato nel Quartiere Prati, a due passi da Piazza San Pietro. Su Instagram, sono tanti i momenti intensi che Paolo Calissano e Fabiana Palese hanno condiviso insieme, a dimostrazione di una vita che l'attore stava cercando di riprendere, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. La vita di Paolo Calissano è stata a metà costellata dal successo e dal dolore e con la sua ultima compagna sembrava stesse ricominciando semplicemente a vivere.

fabiana palese paolo calissano

Come è morto Paolo Calissano

Paolo Calissano è stato trovato senza vita dopo le 23 dalle forze dell'ordine, dopo una segnalazione della compagna, stando alle ultime agenzie. Giunti sul posti, i carabinieri e il medico legale hanno trovato la casa in ordine. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte. La salma è stata successivamente portata all'obitorio del Gemelli, dove si trova in questo momento per tutte le ispezioni del caso. Tra le ipotesi, una overdose di farmaci.

Le notizie sulla depressione

paolo calissano fabiana palese

Secondo le ultime notizie, Paolo Calissano soffriva di depressione, motivo per cui sul suo comodino sarebbero state trovate diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Non si esclude nessuna ipotesi. Erano circa le ore 23 quando i carabinieri sono entrati all'interno della sua abitazione e lo hanno trovato privo di vita.

paolo calissano fabiana palese

paolo calissano maurizio costanzo paolo calissano 9 paolo calissano 8 paolo calissano paolo calissano all isola dei famosi paolo calissano 3 paolo calissano 4 paolo calissano sara ricci alessandro preziosi

paolo calissano 12

paolo calissano manuela arcuri arresto di paolo calissano paolo calissano sabrina donadel paolo calissano aida yespica francesco baccini

arresto di paolo calissano

paolo calissano all isola dei famosi

vanessa incontrada paolo calissano non dirlo al mio capo 2 paolo calissano. paolo calissano mailde brandi paolo calissano. paolo calissano natalia estrada. paolo calissano dottoressa gio paolo calissano vivere paolo calissano anna valle paolo calissano dottoressa gio