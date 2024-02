"SIGNORA, UN UCCELLO LE HA CAGATO SULLA SPALLA", E INVECE ERA UNA TRUFFA - A MILANO UNA COPPIA DI LADRI VERSA UN LIQUIDO BIANCO SUL COLLO DELLE VITTIME: CON LA SCUSA DI VOLERLO PULIRE SI AVVICINANO E STRAPPANO DAL COLLO DELLE VITTIME CATENINE D'ORO E D'ARGENTO - I DUE CRIMINALI SONO UN 46ENNE DI ORIGINE PERUVIANA E UNA 25ENNE ARGENTINA - L'ULTIMO COLPO AL MERCATO, DOVE GLI AGENTI LI HANNO ARRESTATI...

Estratto da www.open.online

FURTO COLLANA

La tecnica dei «ladri del sapone» a Milano era ormai consolidata di furto in furto. I due di nascosto versavano sul collo della vittima prescelta del liquido bianco. E facendolo passare per un indesiderato regalo di qualche uccello, fermavano l’anziana offrendosi in aiuto: «Signora si è sporcata, la aiutiamo noi a pulirsi».

Ed era in quel modo tanto semplice, quanto efficace, che i due riuscivano a strappare dal collo catene d’oro e gioielli, per darsi poi alla fuga. Come racconta Repubblica, la dinamica è stata la stessa anche per l’ultimo tentato furto della coppia, un peruviano di 46 anni e una donna argentina di 25, ora accusati di tentato furto aggravato in concorso.

FURTO COLLANA

I due avevano scelto un mercato rionale per cercare l’obiettivo migliore, puntando di solito agli anziani. A tenerli d’occhio però c’erano anche due agenti di polizia, che seguivano la coppia di ladri da tempo. Così lo scorso giovedì 15 febbraio, i due hanno scelto un’anziana di 75 anni, scelta dopo aver girovagato tra le bancarelle di un mercato rionale vicino alla casa della donna.

I due ladri hanno seguito l’anziana finché non hanno avuto l’occasione per mettere in scena la tecnica «del sapone». Ma subito dopo sono intervenuti i due agenti, che li hanno colti sul fatto. Il 46enne aveva cercato di gettare la collanina d’oro, del valore di circa 1.000 euro, non appena si è accorto della polizia. [...]