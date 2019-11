DYBALA E QUEL SALUTO MILITARE PER DEMIRAL CHE FA DISCUTERE: “UN GESTO PRO ERDOGAN? NO, SOLO UNO SCHERZO” - DOPO IL GOL L’ARGENTINO HA REPLICATO LA STESSA ESULTANZA CHE IL TURCO AVEVA FATTO IN PASSATO CON I SUOI COMPAGNI DI NAZIONALE. MA L’ARGENTINO SPEGNE LE POLEMICHE: “ABBIAMO PRESO IN GIRO TANTE VOLTE DEMIRAL DENTRO LO SPOGLIATOIO PER LE FOTO CHE SONO USCITE. MA ERA SEMPLICEMENTE PER SCHERZARE. NON C’È NESSUN MESSAGGIO POLITICO”