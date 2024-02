"SONO LE DOLOMITI, NON È MICA DISNEYLAND" - IL CLUB ALPINO ITALIANO DEL VENETO SI SCAGLIA CONTRO LE "STANZE PANORAMICHE", VOLUTE DA ZAIA, CHE POTREBBERO ESSERE PIAZZATE IN QUOTA - SI TRATTA DI MONOLOCALI IN VETRO E LEGNO DOVE, PER LA “MODICA” CIFRA DI 700 EURO A NOTTE, I TURISTI DANAROSI POSSONO GODERE DI UNA VISTA MOZZAFIATO - LO SCONTRO DIVENTA POLITICO: IL PD VENETO LANCIA UNA PETIZIONE PER IMPEDIRNE LA REALIZZAZIONE...

Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per “La Repubblica"

Settecento euro a notte, tutto compreso. Una strisciata di carta di credito e anche la montagna diventa un’apericena. Si chiamano “starlight room” e c’è chi ne ha fatto una traduzione non efficacissima battezzandole come semplici “stanze panoramiche”.

Tecnicamente è un monolocale dotato di camera da letto, piccola sala da pranzo e bagno. Nella realtà dei fatti è una costruzione in vetro e legno da adagiare sulle cime più suggestive delle Dolomiti, roba da togliere il fiato.

Il patrimonio dell’umanità a portata di selfie, e senza nemmeno una goccia di sudore per raggiungerlo. «Il trasporto è in fuoristrada d’estate, in motoslitta d’inverno», evidenzia Raniero Campigotto, storico gestore del Rifugio Col Gallina, che ad oltre duemila metri di quota ha installato in via sperimentale due di queste strutture. Ma presto in Veneto potrebbero comparirne ben 172, come da proposta di legge presentata dalla giunta regionale a ottobre 2022.

Le starlight room potranno sorgere anche a quote uguali o superiori al 1.600 metri, in deroga all’attuale normativa urbanistica regionale, che a quell’altitudine consente solo rifugi, malghe e bivacchi. […]

«Microalberghi d’alta montagna? Ma scherziamo? Sono stanze emozionali, da due posti, removibili», sottolinea Federico Caner, assessore regionale al Turismo. Ma è proprio puntando sulla parola “microalberghi” che Andrea Zanoni, consigliere regionale del Parito democratico, ha avviato una petizione per impedirne la realizzazione.

«Il testo che verrà sottoposto al voto prevede due posti letto, quindi una singola stanza, di piccola cubatura » puntualizza l’assessore regionale. «La struttura portante è in legno, il resto in vetro: serve a poter godere di un’esperienza emozionale, magari ammirando le stelle», è la sua tesi. […]

«Sono fissate a terra, ma di fatto removibili. Gli scarichi sono interni alla struttura, per l’elettricità vengono utilizzati pannelli solari e il riscaldamento è a pellet». Renato Frigo, presidente del Cai Veneto, però si è già espresso contro il progetto: «Il rischio è che tutto diventi un parco divertimenti, e la montagna non può essere Disneyland.

Ma ci siamo posti anche il problema della sicurezza: ci potrebbe essere il rischio di incentivare i turisti anche meno attrezzati, banalizzando anche la salita in montagna in inverno, cosa che invece non è semplice e bisogna prestare molta attenzione».

Il voto in consiglio regionale non sarà una passeggiata, perché c’è già chi nella maggioranza mette le mani avanti. Il leghista Marzio Favero ha annunciato la sua contrarietà e non è escluso che anche Fratelli d’Italia decida di astenersi confermando la posizione già assunta in commissione.

La parola chiave, per il governatore Luca Zaia e la sua giunta, è “turismo esperienziale”, un concetto su cui punta da anni, al punto da approvare una delibera che consente strutture ricettive anche in grotte, palafitte, alberi e alloggi galleggianti. […]

