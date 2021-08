6 ago 2021 15:58

"SONO ITALIANO" - ANTHONY HOPKINS SVACANZA IN TOSCANA E CI REGALA VIDEO-PERLE SU INSTAGRAM DI URLA IN PISCINA DI CANTI POPOLARI - L'ATTORE, CHE HA ORIGINI GALLESI, E' STATO PREMIATO CON L'OSCAR PER IL FILM "THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA", INTERPRETA UN'OTTANTENNE CHE PERDE SEMPRE DI PIU' IL FILO DELLA REALTA' (UN'INTERPRETAZIONE TALMENTE BELLA DA SEMBRARE REALE...)