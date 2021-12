"SONO NECESSARI COLLOQUI URGENTI SUI PIANI DELLA NATO IN UCRAINA" - NELL'INCONTRO TELEFONICO CON BORIS JOHNSON, VLADIMIR PUTIN HA DEFINITO L'AVANZATA "DELLA NATO VERSO EST" UNA "MINACCIA DIRETTA ALLA SICUREZZA DELLA RUSSIA" ANCHE PERCHE' LE AUTORITA' UCRAINE "AGGRAVANO INTENZIONALMENTE LA SITUAZIONE SULLA LINEA DI CONTATTO"...

Da lantidiplomatico.it

vladimir putin

Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno avuto una conversazione telefonica, il cui argomento principale è stato quello riguardante la situazione in Ucraina. I due leader hanno anche toccato il tema del vertice sul clima di Glasgow.

Secondo il servizio stampa del Cremlino, il presidente russo ha citato esempi di "linea distruttiva di Kiev sull'interruzione degli accordi di Minsk" e ha affermato che le autorità ucraine "aggravano intenzionalmente la situazione sulla linea di contatto". Putin ha sottolineato che ciò sta accadendo sullo sfondo del riavvicinamento tra Ucraina e NATO.

Il presidente russo ha inoltre affermato che i paesi della NATO stanno conducendo “un’assimilazione militare attiva del territorio dell’Ucraina, che crea una minaccia diretta alla sicurezza della Russia”.

vladimir putin

“Tenendo conto di ciò, Vladimir Putin ha affermato la necessità di avviare immediatamente negoziati con l'obiettivo di elaborare chiari accordi legali internazionali che escludano qualsiasi ulteriore avanzata della NATO verso est e il dispiegamento di armi che minacciano la Russia negli Stati vicini, principalmente in Ucraina. La parte russa presenterà bozze di documenti pertinenti", rende noto il comunicato stampa del Cremlino.

L'ufficio di Johnson ha affermato che il primo ministro "ha espresso la profonda preoccupazione del Regno Unito per l'accumulo di truppe russe al confine con l'Ucraina e ha riaffermato l'importanza di lavorare attraverso i canali diplomatici per ridurre le tensioni e trovare soluzioni durature". Il britannico ha quindi avvertito delle gravi conseguenze di qualsiasi azione per destabilizzare la situazione.

boris johnson

I leader hanno anche discusso i risultati della 26a sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow e hanno rilevato l'importanza della cooperazione tra Russia e Gran Bretagna nel campo della protezione ambientale.