"SONO STATO BOCCIATO IN QUARTA ELEMENTARE E IN PRIMA MEDIA" - KHABY LAME, IL TIKTOKER ITALO-SENEGALESE DA 162 MILIONI DI FOLLOWER, DIMOSTRA CHE C'E' SPAZIO DAVVERO PER TUTTI: “RAZZISMO IN ITALIA? IO NON NE HO SOFFERTO. LA FORTUNA È STATA CRESCERE ALLE CASE POPOLARI PERCHÉ LÌ CI SONO TUTTI, DAI MAROCCHINI AI ROMENI. SONO MUSULMANO E CREDO FORTEMENTE. SONO CONTRARIO A SPONSORIZZARE SIGARETTE O ALCOL...” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesca Angeleri per il “Corriere della Sera”

khaby lame

«Non permetto mai che qualcosa si frapponga tra me e i miei sogni. Quando voglio arrivare a un punto, mi ci impegno finché non ho più forza nel mio corpo». Khaby Lame ha 162 milioni di follower su TikTok e più di 80 su Instagram. Il suo successo è cominciato durante la pandemia quando, nella sua stanza, registrava video muti da due minuti con la sua mimica divertente e universale. [...]

[...]

khaby lame 7

[...]

«[...] girerò un film da protagonista, me lo ha proposto Marco Belardi».

Ci racconta qualcosa?

«Sarò 00Khaby, una spia segreta. Gireremo in diverse parti del mondo: Los Angeles, l’Italia, Montecarlo, Abu Dhabi. Dovrò risolvere un problema internazionale e non me la caverò molto facilmente. Dovrò sudarmela e ho deciso che non vorrò usare stuntmen, mi allenerò»

KHABY LAME

[…]

Sognare così in grande non fa anche un po’ paura?

«Il problema sono le aspettative. Alle case popolari, per esempio, i ragazzi ci provano a sognare. Ma poi vai avanti e capisci che sei abbandonato. Parlo di neri, bianchi, cinesi, indiani. Tutti. Abbandonati. Sotto elezioni arrivava l’assessore di turno con i pop corn e la Coca Cola a fare promesse. E poi spariva, sempre. Così è difficile sognare. Così si può iniziare a fare le cose sbagliate, a frequentare persone che non vanno bene».

khaby lame a cannes

[...]

Che rapporto ha con la religione?

«Sono mussulmano, credo fortemente come il resto della mia famiglia. Nel rispetto di tutte le religioni vivo la mia vita cercando di non fare male a nessuno».

khaby lame 6

È per questo che valuta attentamente le sponsorizzazioni?

«Sono assolutamente contrario a pubblicizzare prodotti come sigarette o alcool. Ho rinunciato a molti soldi perché me ne hanno proposte tante ma non voglio spingere in alcun modo al consumo di quei prodotti».

[…] Lei ha sofferto a causa del razzismo?

«Posso parlare solo per me, in effetti no. La fortuna è stata proprio crescere alle case popolari perché lì ci sono tutti, dai marocchini ai romeni agli albanesi. Come puoi essere razzista? Quella cosa è difficile che passi. Poi, c’è sempre qualcuno fatto alla vecchia maniera».

KHABY LAME E WENDY THEMBELIHLE JUEL

A scuola come andava?

«Facevo il buffone, ho sempre e solo voluto far ridere la gente. Avevo un carattere frizzantino, mettiamola così. Mi hanno bocciato in quarta elementare. E anche in prima media, due volte. Ha fatto bene la professoressa».

[...]

KHABY LAME arthur JUVENTUS

[...]

[…] Chi, tra tutti i grandi personaggi che ha conosciuto, l’ha colpita di più?

«Tom Cruise. Lui è dislessico e discalculico, come me. Eppure, mi ha confessato di imparare a memoria ogni copione. È stato stimolante ascoltarlo. [...]».

khaby lame del piero

[...]

Tra dieci anni come si vede?

«Con il baffo più largo, alla Eddie Murphy. Mi manca, non l’ho ancora incontrato. E poi vorrei avere realizzato ancora qualche desiderio in più. Io non smetto mai di sognare. Meno male».

khaby lame wendy thembelihle juel

khaby lame 3

khaby lame 1 khaby lame 7 khaby lame 6 khaby lame 4 khaby lame 3 khaby lame 1 khabane lame khaby khaby lame 2 khaby lame 5