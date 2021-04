28 apr 2021 15:28

"STAVANO ESEGUENDO UN ORDINE, SO CHE C'È UN MANDANTE" - PARLA CHRISTIAN CARLASSARE, IL MISSIONARIO ITALIANO GAMBIZZATO DOMENICA NOTTE IN SUD SUDAN: "MIRAVANO IN BASSO, NON VOLEVANO UCCIDERMI. NEMICI TRIBALI? È UNA LETTURA POSSIBILE. ANCHE LA MIA PELLE BIANCA POTREBBE AVERE GIOCATO UN RUOLO. MA TORNERÒ PER LA CONSACRAZIONE A VESCOVO IL 23 MAGGIO. LA VITA VA VISSUTA CON I GIUSTI VALORI, ANCHE SE CORTA"