CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA: GUEST STAR ILARY E BASTIAN – LA BLASI FUROREGGIA ALLA SERATA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DEL CIRCOLO OMOSESSUALE MARIO MIELI. L'EX SIGNORA TOTTI SI PRESENTA INGUAINATA IN UNA TUTINA GRIGIA ACCOMPAGNATA DAL PORTABORSETTE TEUTONICO BASTIAN MULLER, CHE FA SBAVARE IL POPOLO GAIO – SUL PALCO IL GRAN RITORNO DI VLADIMIR LUXURIA TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI E DEPILATISSIMI – FOTO BY DI BACCO