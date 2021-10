13 ott 2021 09:33

"TAMPONI GRATIS PER I PORTUALI", LA MINISTRA LAMORGESE FINISCE NELLA BUFERA - IL VIMINALE HA EMANATO UNA CIRCOLARE IN CUI RACCOMANDA ALLE AUTORITA' PORTUALI DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS TEST MOLECOLARI GRATUITI - IL PD REPUTA LA DECISIONE "INOPPORTUNA", SALVINI: "AH, MA QUINDI SI PUO' FARE! E PER GLI ALTRI MILIONI DI LAVORATORI INVECE ZERO? LAMORGESE INADEGUATA" - E ANCHE IL MINISTRO ORLANDO...