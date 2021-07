17 lug 2021 09:28

"TEMPI DURI PER I NO-VAX" - BURIONI COMMENTA IL CASO DI UN 71ENNE DI TREVISO, IN TERAPIA INTENSIVA PER VIA DEL COVID, CHE PRIMA DI ESSERE INTUBATO SI E' RACCOMANDATO CON I MEDICI: "NON VACCINATEMI" - L'UOMO E' GRAVISSIMO, MA HA TENUTO A SPECIFICARE AI DOTTORI CHE E' "UN NO VAX CONVINTO" - VIROLOGI E IMMUNOLOGI SOTTOLINEANO CHE "NON E' L'UNICO. LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE CHE RICOVERIAMO SONO NON VACCINATE"...