25 ago 2024 12:00

"THAI"? AHI! - UN UOMO SEDUTO SUL WATER E' STATO MORSO AI TESTICOLI DA UN SERPENTE, SPUNTATO FUORI DALLE TUBATURE - È SUCCESSO IN THAILANDIA: QUANDO IL POVERACCIO HA SENTITO IL PIZZICO, IL POVERACCIO HA GUARDATO IN BASSO E HA VISTO IL RETTILE ANCORA ATTACCATO ALLE SUE VIRTU' - PER FORTUNA L'ANIMALE NON ERA VELENOSO E, ALLA FINE...