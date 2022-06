"TI AMO WOODY" - ALEC BALDWIN SE NE FOTTE DEL #METOO E ANNUNCIA CHE DOMANI INTERVISTERA' SU INSTAGRAM WOODY ALLEN, ACCUSATO DALLA FIGLIA DI ABUSI SESSUALI E DA ALLORA MESSO ALLA GOGNA DA HOLLYWOOD - "HO ZERO INTERESSE NEI GIUDIZI E NEI POST IPOCRITI. SE RITENETE CHE UN PROCESSO DEBBA SVOLGERSI ATTRAVERSO UN DOCUMENTARIO DELLA HBO, QUESTO E' UN VOSTRO PROBLEMA"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Woody Allen e Alec Baldwin 3

Alec Baldwin ha annunciato che domani intervisterà Woody Allen su Instagram. La star ha lavorato con il regista in diversi film in passato. Nel post in cui ha annunciato l’intervista, ha spiegato che «non gli può importare di meno delle speculazioni di qualcun altro» sul regista, accusato dalla figlia di abusi sessuali.

«Lasciatemi premettere che ho ZERO INTERESSE nei giudizi e nei post ipocriti. Ho le mie convinzioni e non mi può interessare di meno delle speculazioni di qualcun altro» ha detto l’attore su Instagram, accompagnando il post con un video. Nel filmato si vede Baldwin tenere in mano il libro di Woody Allen, “Zero Gravity” e poi sussurrare alla telecamera: “Woody Allen. Lo amo. Ti amo, Woody».

Alec Baldwin annuncia intervista a Woody Allen

Il libro di Allen, il primo dopo il suo libro di memorie “Apropos of Nothing” del 2020, è una raccolta di saggi umoristici. È probabile che Baldwin e il regista discuteranno dei film che hanno girato insieme. Baldwin ha sempre difeso il regista dalle accuse in questi ultimi anni. Nel post in cui annunciava l’intervista, ha scritto, riferendosi al film della Hbo del 2021 “Allen v Farrow”: «Se ritieni che un processo dovrebbe svolgersi attraverso un documentario della Hbo, questo è un tuo problema».

Alec Baldwin annuncia intervista a Woody Allen 2 Woody Allen e Alec Baldwin 2 Woody Allen Alec Baldwin Roberto Benigni Woody Allen e Alec Baldwin