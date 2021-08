26 ago 2021 11:15

"VACCINI? BRODAGLIA" – UN PENSIONATO NO VAX È INDAGATO PER ISTIGAZIONE ALLA DISOBBEDIENZA. IL 66ENNE SUI SOCIAL INVITAVA A NON INDOSSARE LE MASCHERINE DEFINITE "CAUSA DI LENTO ED INESORABILE SUICIDIO" E DEFINIVA FALSI I NUMERI DEI DECESSI COVID… - LA DIFESA: “UN CASO PIÙ UNICO CHE RARO IN CUI UNA PERSONA VIENE PORTATA IN TRIBUNALE PER AVERE ESPRESSO DELLE OPINIONI. TUTTI POTREBBERO ESSERE ACCUSATI”