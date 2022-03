11 mar 2022 15:51

"VALERIOOOO"! - SE NE VA, A 54 ANNI, VALERIO OBERT, IL TECNICO DI RDS CHE DIEDE VIA AL MITOLOGICO TORMENTONE "VALERIOOOO" - IL GRIDO NACQUE DURANTE UN CONCERTO DI VASCO ROSSI NEL 1998 E PARTI' DOPO CHE IL TECNICO SI ERA ARRAMPICATO SU UN PALCO ALTO 30 METRI PER METTERE UNO STRISCIONE - IL CORO DIVENNE IL TORMENTONE DEL TOUR DI VASCO E RISUONÒ PUNTUALMENTE NEGLI STADI IN CUI SI TENNERO I CONCERTI DEL BLASCO…