1 apr 2020 16:03

"VENTILATORI POLMONARI? NON SO COSA SIANO NÉ A COSA SERVANO” - SI DIMETTE DOMENICO PALLARIA, COMMISSARIO IN CALABRIA PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS - LA DECISIONE È ARRIVATA DOPO LE POLEMICHE SCATENATE DA UN'INTERVISTA DI PALLARIA A “REPORT”, IN CUI AVEVA AMMESSO DI NON SAPERNE GRANCHE': “NON MI INTENDO DI EDILIZIA SANITARIA, SONO STATO CATAPULTATO IN QUESTA EMERGENZA..."