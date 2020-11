"È VEROSIMILE CHE VENGANO OCCULTATI DOCUMENTI" – LA GUARDIA DI FINANZA HA PERQUISITO LE CASE, LE AUTO E “LE CASSETTE DI SICUREZZA” DI RAFFAELE MINCIONE, FABRIZIO TIRABASSI ED ENRICO CRASSO, NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA DEL VATICANO SULLA COMPRAVENDITA DEL PALAZZO DI LONDRA E LA GESTIONE DEI FONDI DELLA SEGRETERIA DI STATO DI BECCIU

(LaPresse) - La Guardia di Finanza ha perquisito le case, le auto e "le cassette di sicurezza o qualsiasi altro luogo" nella disponibilità di Fabrizio Tirabassi, Enrico Crasso e Raffaele Mincione nell'ambito dell'inchiesta del Vaticano sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinal Angelo Becciu.

Perquisizioni sono state disposte dalla procura di Roma, a seguito "della richiesta giudiziaria pervenuta l'11 dicembre 2019 dal Promotore di Giustizia dello Stato Città del Vaticano, integrata con la richiesta pervenuta per via diplomatica" il 1 ottobre scorso, anche nelle case, auto e cassette di sicurezza di altre sei persone, tra cui i figli di Crasso, che non sono indagati. Perquisite anche le società Interfinum Srl con sede a Roma, San Filippo con sede a Genova e WRM Services con sede a Milano, riconducibili a Mincione agli altri indagati.

Vaticano, atti: Verosimile che Mincione e indagati occultino documenti

(LaPresse) - C'è "l'imminente pericolo che le cose o le tracce del reato si disperdano" ed è "verosimile che venga occultata documentazione rilevante per la prosecuzione delle indagini".

Per questo, per il pm Maria Teresa Gerace, che ha firmato il decreto di perquisizione emesso su richiesta del Promotore di Giustizia vaticano, nei confronti del broker Raffaele Mincione, di Enrico Crasso, il banchiere che per 27 anni ha gestito il patrimonio riservato della Segreteria di Stato, e di Fabrizio Tirabassi, ex responsabile amministrativo della Segreteria di Stato Vaticana insieme a monsignor Alberto Perlasca.

Tutti e quattro sono indagati "per i reati di peculato, corruzione, abuso d'ufficio, estorsione, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio" dalle autorità vaticane nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita dell'immobile di Sloane Avenue a Londra da parte della Segreteria di Stato.

