"VOGLIAMO TRASFORMARE IN IMBARCAZIONI LE AUTO CHE HANNO FATTO LA STORIA" - L'IDEA E' DELLA FLOATING MOTORS DI LIVORNO, CHE PER INIZIARE L'ATTIVITA' HA SCELTO DI CONCENTRARSI SU DUE MODELLI ICONICI, LA FIAT 500 E IL FURGONE VOLKSWAGEN T1 - "SONO IDENTICI NELLE MISURE E NELL'ASPETTO AGLI ORIGINALI, MA RIADATTATI NEI MATERIALI PER L'UTILIZZO IN ACQUA" - IL PROGETTO HA RISCOSSO L'INTERESSE DEI RUSSI E DEGLI ARABI - FOTO

Claire Bal per "La Stampa"

Una 500 che galleggia. Un pulmino Volkswagen che diventa motoscafo, con tanto di prendisole e scivolo. Una Vespa per sfrecciare sull'acqua. C'è qualcosa fra il poetico e l'onirico nelle creazioni di Floating Motors. «Vogliamo trasformare in imbarcazioni i mezzi che su strada hanno fatto la storia», dice Pierpaolo Lazzarini, 39 anni, designer con un passato automobilistico. Floating Motors è solo l'ultima delle sue scommesse. All'attivo ha già la fondazione di Jet Capsule, azienda che produce in piccola tiratura mini yacht a forma, per l'appunto, di capsula.

Floating Motors è pronta a ricevere qualsiasi richiesta di personalizzazione. Il cliente deve individuare l'auto del cuore e scegliere fra versione catamarano o foil, e fra motori elettrici e tradizionali. Per avviare l'attività, però, Lazzarini ha scelto di concentrarsi su due modelli iconici, la Fiat 500 Spiaggina e il furgone Volkswagen T1 in versione passeggeri.

«Sono identici nelle misure e nell'aspetto ai modelli originali, ma riadattati nei materiali per l'utilizzo in acqua», dice Lazzarini. Sulla 500, per esempio, gli interni sono rivestiti con pelle di tipo nautico. «Non possiamo usare le carrozzerie originali in metallo perché arrugginirebbero, quindi facciamo un calco e stampiamo le carene in vetroresina oppure, per chi vuole più leggerezza, in fibra di carbonio».

Della 500, per ora, sono in programma tre esemplari, del furgone Volkswagen solo due. Per iniziare. Poi probabilmente Floating Motors lavorerà su commissione. «La 500 è lunga 3,5 metri ed è perfetta come tender per chi ha uno yacht, oppure per stabilimenti balneari e alberghi. La sua particolarità è che, avendo meno di 40 cavalli, si può guidare senza patente nautica», dice Lazzarini. «Il furgone Vw invece è lungo sette metri e può affrontare la navigazione in mare aperto».

Clienti investitori Il progetto sta riscuotendo una certa curiosità. «Arrivano molte mail da tutto il mondo, in particolare da Russia, Kuwait, Emirati. Ci cercano soprattutto gli stranieri, chi fa attività charter ma anche privati che vogliono un mezzo alternativo. Per ora possiamo mostrare solo dei render, ma a marzo avremo i primi modelli in acqua», dice Lazzarini.

Lo studio del designer è a Viterbo, mentre l'assemblaggio delle imbarcazioni avviene a Caserta. Proprio lì, in questi giorni, stanno nascendo le prime scocche di 500 e T1, che per questa prima serie saranno equipaggiate con motori elettrici e batterie al litio di qualità automobilistica. La 500 in versione «La Dolce founders edition» costa 50 mila euro e permette a chi la compra di diventare proprietario all'1% della società, il furgone Vw costa 69 mila euro.

«Facciamo crowdfunding mettendo a disposizione dei nostri primi clienti fino al 20% della società», dice il fondatore di Floating Motors. «Ma cerchiamo anche partner e soci, possibilmente italiani, per non cedere sempre all'estero le nostre eccellenze».

