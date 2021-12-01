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"VOGLIAMO TRASFORMARE IN IMBARCAZIONI LE AUTO CHE HANNO FATTO LA STORIA" - L'IDEA E' DELLA FLOATING MOTORS DI LIVORNO, CHE PER INIZIARE L'ATTIVITA' HA SCELTO DI CONCENTRARSI SU DUE MODELLI ICONICI, LA FIAT 500 E IL FURGONE VOLKSWAGEN T1 - "SONO IDENTICI NELLE MISURE E NELL'ASPETTO AGLI ORIGINALI, MA RIADATTATI NEI MATERIALI PER L'UTILIZZO IN ACQUA" - IL PROGETTO HA RISCOSSO L'INTERESSE DEI RUSSI E DEGLI ARABI - FOTO-
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"SCUSAMI MARIOTTO, TI DEVO DIRE UNA COSA PERCHÉ MI STAI FACENDO GIRARE LE PALLE. TU RIDEVI E NON ERA IL MOMENTO DI RIDERE” – A DOMENICA IN MARA VENIER SI SCAGLIA CONTRO MARIOTTO IN DIRETTA: "CI SONO MOMENTI IN CUI IRONIZZARE. NON ERA QUESTO. NON CI STO” - LA ZIA MARA, CHE HA PERDONATO SUBITO IL GIURATO DI BALLANDO, SI E’ INFURIATA PERCHE'... – VIDEO
NE VEDREMO DELLE BELLE: LA PARTITA DELLE NOMINE TERREMOTA IL PD ROMANO. GUALTIERI, FINITO A STRACCI CON BETTINI CHE HA MOLLATO IL CDA DELLA FESTA DEL CINEMA, FINGE DI NON SAPERE CHE IL VERO SINDACO DI ROMA E’ CLAUDIO MANCINI, RAS DEI DEM DE’NOANTRI IN DUPLEX CON GOFFREDONE. LA PARTITA E’ QUELLA DELL’AUDITORIUM, UNO DEGLI ULTIMI AVAMPOSTI GRILLINI. BALLA ANCHE MONDA, DIRETTORE ARTISTICO DELLA FESTA DEL CINEMA. PER L'OPERA C'È GIAMBRONE…
TIM, TIM! L’ASSE DEI DUE PRINCIPALI AZIONISTI VIVENDI E CDP PER RESPINGERE L'OFFERTA DEGLI AMERICANI DI KKR – MA C’E’ UN RISCHIO CHE POSSA DETERMINARSI UN CONCERTO FRA I DUE PRINCIPALI SOCI TALE DA FAR SCATTARE A SUA VOLTA UN OBBLIGO DI OPA CHE NESSUNO AUSPICA. IL FUTURO DI TIM RESTA INCERTO. IL RUOLO DI PALAZZO CHIGI CHE AVENDO POTERE SULLA RETE PREFERIREBBE…
IN ARRIVO UNA SCIABOLATA ARTICA! DA DOMANI GIU' LE TEMPERATURE, ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA PIOGGIA E FREDDO - L'8 DICEMBRE UNA FORTE PERTURBAZIONE COLLEGATA A UN CICLONE IN DISCESA DALL'ATLANTICO DARA' IL VIA AD UNA FASE MOLTO INSTABILE E...
GOGGIA, NON C’E’ DUE SENZA TRE! A LAKE LOUISE VINCE ANCHE IL SUPERG. DOPO AVER DOMINATO LE DUE LIBERE, LA SCIATRICE BERGAMASCA TORNA A VINCERE ANCHE NELL’ALTRA SPECIALITÀ DELLA VELOCITÀ. È LA QUATTORDICESIMA VITTORIA IN CARRIERA. LARA GUT-BEHRAMI È SECONDA A 11/100, TERZA L’AUSTRIACA PUCHNER A 44/100. QUINTA FEDERICA BRIGNONE, SETTIMA ELENA CURTONI
CAFONALINO DEGLI OSCAR DE' NOANTRI - IN CAMPIDOGLIO ASSEGNATI I "PREMI SIMPATIA" - RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA GIORGIO PARISI, PER NICOLA PIOVANI, POI L'ATTIVISTA AFGHANA ZAHARA AHMADI E IL GENERALE FIGLIUOLO - PRESENTI PINO STRABIOLI E PAOLA SALUZZI, GIORGIO ASSUMMA, CARLO VERDONE, MIGUEL GOTOR, IL MITICO "KING OF PAPARAZZI" RINO BARILLARI E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 17.030 NUOVI CASI E 74 DECESSI, CON 588.445 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,9% - ESATTAMENTE UN ANNO FA’ SI ERA REGISTRATO IL NUMERO PIÙ ALTO DI MORTI (993) - GIANNI REZZA, DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: “C’È UNA TENDENZA A UN GRADUALE AUMENTO DEL NUMERO DEI CASI CHE SI REGISTRA SOTTO I 20 ANNI E FRA I 30 E I 50ENNI, SOPRATTUTTO DOVE CI SONO SACCHE DI NON VACCINATI…”