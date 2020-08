5 ago 2020 10:57

QUOTA DI BOTTE – NON SI METTONO LA MASCHERINA IN AEREO E GLI ALTRI PASSEGGERI LI MENANO! – È SUCCESSO IN UN VOLO KLM DA AMSTERDAM A IBIZA: I DUE ERANO UBRIACHI E SONO STATI PRESI A SBERLE FINCHÉ NON SONO ARRIVATI I MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO A BLOCCARLI - UNA VOLTA A TERRA, SONO STATI ARRESTATI…