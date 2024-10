UNA RACCOLTA FONDI FUORI DI TETTA - LA STELLINA DI ONLYFANS MICHELLE COMI HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER PAGARE L'OPERAZIONE DI CHIRURGIA ESTETICA E RIFARSI LE TETTE - L'OBIETTIVO (QUASI RAGGIUNTO) È 15 MILA EURO: LE DONAZIONI SONO POCHE, MA SOSTANZIOSE, C'E' CHI LE HA REGALATO 3 MILA EURO - I COMMENTI: "PER FORTUNA CHE SIAMO ESSERI MORTALI, IMMAGINATE SE LEI FOSSE IMMORTALE" - IL VIDEO PORNO GIRATO CON LA RAGAZZA ED "ER BRASILIANO" (CHE "C'AVEVA IL PINOLO")

Estratto da http://www.105.net

michelle comi

L’influencer Michelle Comi è tornata sotto i riflettori per una nuova provocazione che ha diviso l’opinione pubblica: ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un intervento di chirurgia plastica al seno. L’idea, piuttosto insolita, ha subito scatenato polemiche sui social media, creando un acceso dibattito tra chi la sostiene e chi, invece, la critica aspramente. Michelle, che è diventata nota come influencer e creatrice di contenuti su piattaforme come TikTok e OnlyFans, ha sfruttato il suo seguito di fan per promuovere questa iniziativa.

La raccolta fondi è stata aperta su GoFundMe, e in poche ore ha raggiunto cifre considerevoli, dimostrando che un certo numero di follower ha deciso di contribuire. In particolare un imprenditore, Federico Menconi, noto per la sua attività nel campo dell’odontoiatria, ha donato ben 3.000 euro per sostenere la causa di Michelle, il che ha fatto crescere ulteriormente la polemica. L’iniziativa ha ricevuto una vasta eco mediatica, in quanto si è trattato di un progetto personale e non di una causa umanitaria o benefica, come spesso ci si aspetterebbe da una raccolta fondi. [...]

ARTICOLI CORRELATI

raccolta fondi michelle comi michelle comi michelle comi 76 michelle comi 55 michelle comi er brasiliano 18 michelle comi 8 er brasiliano michelle comi 15 michelle comi 16 michelle comi 9 michelle comi 22 michelle comi 4 michelle comi 7 michelle comi 12 michelle comi 33