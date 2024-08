ALL'INIZIO ERO UN PO' NERVOSA. POI QUANDO INIZIAI A GODERE VISIBILMENTE, COMINCIARONO A PREMERE PIU' FORTE. DIETRO DI ME CE N'ERANO ALMENO TRE CHE CERCAVANO DI SPINGERMI IN BOCCA IL..."

- "ERO IN CALORE. APPENA SONO ENTRATA IN SALA CON IL MIO RAGAZZO, SIAMO STATI CIRCONDATI.

Traduzione da www.girlonthenet.com

Non voglio scioccarvi, ma c'è un cinema a Soho che proietta pornografia. Pornografia vera e propria. Niente di così buono come quello che si può trovare sui migliori siti, ma molto di più di quello che si può trovare in uno strip show. Nonostante la bassa qualità del porno, posso dire che questi posti non saranno mai eliminati da Internet.

Il motivo per cui sono divertenti ha poco a che fare con il porno e tutto a che fare con la puzza fetida e disperata di uomini arrabbiati che si masturbano. Una puzza che aleggia nell'aria con una promessa un po' snervante e i cui resti si sono infiltrati nella tappezzeria stessa.

Inizialmente pensavo che l'idea fosse quella di entrare nel cinema del sesso, sedersi e guardare il porno (o, nel mio caso, guardare i ragazzi che guardano vigorosamente il porno). Ma si scopre che non solo è consentito guardare questi ragazzi che si masturbano, ma che a loro piace molto che tu li guardi.

OK. A voi non sembrerà una rivelazione, ma per me all'epoca fu una vincita alla lotteria. È l'equivalente di qualcuno che dice: "Sai questa cosa super sexy che hai sempre desiderato? In realtà non solo va bene, ma ci sono un sacco di persone che si eccitano se la fai". Jackpot.

Cosa è successo nel cinema del sesso

Ero lì con un ragazzo. Uno speciale, di cui mi fidavo non solo per guardarmi le spalle e proteggermi, ma anche per spingermi a fare cose sconnesse per le quali altrimenti sarei stata troppo nervosa. Appena siamo entrati nel cinema del sesso (lui in modalità dominante e protettiva, io in gonna corta e in calore) siamo stati circondati. I posti che avevamo scelto erano più o meno al centro e le teste si sono girate quando mi ha fatto sedere e mi ha tirato su il top per mostrare le tette.

Mi spogliò fino al punto in cui iniziavo a essere timida, poi mi spinse la testa oltre lo schienale del sedile in modo che non potessi vedere cosa stava succedendo. A questo punto un paio di ragazzi hanno iniziato a toccarmi e lui ha allontanato quelli che erano ovviamente terribili/terrificanti, ma ha controllato un paio di altri e li ha fatti partecipare.

All'inizio c'era solo un gran numero di tocchi e tiri; i ragazzi mi pizzicavano i capezzoli e mi strizzavano le tette come se volessero dimostrare che era tutto vero. Era un po' doloroso e piuttosto spaventoso. Ho iniziato a squittire un po' quando i ragazzi facevano cose che mi facevano male o mi rendevano nervosa, come tirarmi i capelli o mettermi le mani in gola. Dietro di me ce n'erano almeno tre che cercavano di spingermi in bocca con estrema delicatezza.

Il ragazzo percepì che mi stavo innervosendo, così fece scivolare la sua mano tra le mie gambe e mi diede qualcosa contro cui strusciarmi.

Quando iniziai a godere visibilmente, cominciarono a premere più forte. Altri si avvicinarono per unirsi a noi e io dovetti allontanare le mani perché tutti cercavano di pizzicarmi i capezzoli o di infilare le dita dentro di me.

Notai che un paio di ragazzi erano un po' più trattenuti. Beh, almeno per quanto si possa essere trattenuti quando si offre il proprio cazzo a una ragazza sconosciuta in un cinema erotico. Uno (un giovane ansioso, probabilmente non più grande di me all'epoca) era inginocchiato sulle poltrone di fronte e spingeva il suo cazzo verso di me con un sorriso disperato, l'altro (sui 45 anni, somigliava alla maggior parte dei padri che ho conosciuto) era seduto alla mia destra e si strofinava freneticamente, fermandosi, fermandosi e fermandosi come se venire fosse contemporaneamente lo scopo della sua vita e il suo peggior incubo.

Li tenevo entrambi e li massaggiavo mentre il mio ragazzo mi scopava con la mano, usando l'altra mano per respingere la folla che ora stava diventando un po' più frenetica - spingendo in avanti, premendo le teste gocciolanti dei loro cazzi contro di me, facendo di tutto per avvicinarsi a qualsiasi carne che avrebbe fornito il rilascio più rapido.

Il ragazzo più anziano venne per primo, colando a secchiate sulla mia mano e sull'avambraccio. Se ci penso bene, riesco ancora a ricordare le sensazioni provate.

Purtroppo per l'altro ragazzo, si è perso: mentre si stava avvicinando e cominciava a emettere piccoli squittii e gemiti, un gruppo di tre o quattro ragazzi si è appoggiato un po' troppo pesantemente alla fila di sedie e c'è stato un crac. Io, il ragazzo e il tizio che aveva finito fummo rovesciati in avanti e quasi presi a pugni dai ragazzi dietro. Uno di loro era indisturbato dal crollo e continuava a masturbarsi tra i miei capelli, mentre due di loro cercavano (ora molto più intensamente) di infilarmi le dita in bocca.

A questo punto decidemmo che forse era più sicuro andarsene. Mentre uscivamo dal cinema, mentre io pulivo i resti del primo ragazzo da una mano, un ragazzo basso che non riconobbi si avvicinò per dire:

"Grazie. Solo grazie". Ricordo che mi infastidì un po' il fatto che pensasse che volessi essere ringraziata, visto che ero stata io a divertirmi. Mi dispiacerebbe pensare di aver dato sfogo al sesso a un sessista.