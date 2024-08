31 ago 2024 15:40

I RAGAZZINI CHE FRIGNANO IN AEREO SARANNO PURE UNA ROTTURA DI COJONI, MA COSÌ SI ESAGERA! - DUE PASSEGGERE DI UN VOLO DELLA JUNEYAO AIRLINES, IN CINA, HANNO RINCHIUSO IN BAGNO UNA BAMBINA DI UN ANNO PERCHÉ ERANO STANCHE DEI SUOI PIANTI CONTINUI - LA NONNA DELLA PICCOLA, CHE STAVA VIAGGIANDO INSIEME A LEI, AVREBBE DATO PERMESSO ALLE DUE DONNE DI "EDUCARE" LA BIMBA - IL VIDEO, PUBBLICATO SUI SOCIAL, HA RACCOLTO MOLTISSIMI COMMENTI NEGATIVI, MA LA DONNA SI E' DIFESA: "VOLEVO SOLO FAR RIPOSARE TUTTI..." - VIDEO