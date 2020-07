IL RAMBO DELLA FORESTA NERA – CACCIA ALL’UOMO IN GERMANIA: IL 31ENNE YVES RAUSCH HA DISARMATO 4 AGENTI A OPPENAU ED È FUGGITO INDOSSANDO EQUIPAGGIAMENTO DA GUERRA. SULLE SUE TRACCE CI SONO CIRCA 200 POLIZIOTTI, FORZE SPECIALI, ELICOTTERI E CANI DA FIUTO. MA LUI CONOSCE PERFETTAMENTE I SENTIERI DELLA FORESTA… - VIDEO

Francesco Tortora per corriere.it

I media tedeschi l’hanno paragonato a John Rambo, l’ex veterano di guerra che nel primo episodio della saga cinematografica con Sylvester Stallone si rifugia nei boschi e tiene in scacco la polizia. Il 31enne Yves Rausch da lunedì è in fuga dopo aver disarmato 4 agenti a a Oppenau, nella Germania sud-occidentale e si è rifugiato nella Foresta nera.

Ex ferroviere, da tempo senzatetto, Yves - come mostra una foto pubblicata dal tabloid Bild - indossa equipaggiamento da guerra, oltre alle 4 pistole rubate agli agenti è armato di arco e freccia, ha un pugnale e almeno una pistola. Sulle sue tracce ci sono circa 200 poliziotti, forze speciali, elicotteri e cani da fiuto. E’ caccia all’uomo. La polizia di Oppenau, nella Germania sud-occidentale, ha avvertito i residenti locali di restare a casa e di non dare assolutamente passaggi agli autostoppisti. Scuole e asili sono chiusi nella città di Oppenau ed è stato emesso anche un divieto di sorvolo sull’area interessata.

Conosce perfettamente i sentieri della foresta

La polizia ha anche rilasciato una foto di Yves, noto alle forze dell’ordine per reati precedenti, tra cui il possesso illegale di armi da fuoco. Il 31enne avrebbe già passato un periodo in carcere per aver colpito una sua ex fidanzata con una freccia e Rausch conoscerebbe perfettamente i sentieri tra le colline boscose in cui è fuggito: «Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità - ha detto Uwe Gaiser, sindaco di Oppenau - Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male».

