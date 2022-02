DJOKO O NON DJOKO, QUESTO È IL DILEMMA – TUTTI CONTRO LA PRESENZA DEL SERBO AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS DI ROMA – COSTA NON È CONVINTO DAL SÌ DELLA VEZZALI: “CI SONO DELLE REGOLE CHE VANNO RISPETTATE. SONO CONTRARIO”. GLI FA ECO L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO D’AMATO: “E' TRISTE UN PAESE CHE SI DIMOSTRA DEBOLE CON I FORTI E FORTE CON I PIÙ DEBOLI”. E ANCHE L’EX CAPITANO AZZURRO DI COPPA DAVIS, CORRADO BARAZZUTTI NON CI STA: “NO A TRATTAMENTI DI FAVORE” . E INTANDO DJOKOVIC TORNA IN CAMPO A DUBAI…