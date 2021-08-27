UNA RAPINA FINITA A SCHIAFFONI - DUE UOMINI HANNO PROVATO IL COLPO IN UNA TABACCHERIA IN PROVINCIA DI TARANTO, MA LE COMMESSE LI HANNO MESSI IN FUGA A SUON DI SBERLE - UN FILMATO RIPRESO DALLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA MOSTRA I LADRI, UNO ARMATO CON UN FUCILE A POMPA, ENTRARE NEL LOCALE E MINACCIARE LE DONNE - DOPO I COLPI SPARATI A VUOTO, LE VITTIME HANNO REAGITO E... - VIDEO

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Manduria rapina

 
 

Rapina Manduria Rapina Manduria

Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza rivela i particolari del tentativo di rapina al bar tabaccheria 'Acca' di Torre Colimena, marina di Manduria (Taranto) finito senza feriti. Due uomini, di cui uno armato di un fucile a pompa poi rivelatosi non funzionante, sono entrati nel locale minacciando la proprietaria e una commessa.
 
Dopo i colpi sparati a vuoto, le vittime hanno reagito colpendo più volte i due malviventi e obbligandoli a una fuga precipitosa. Le donne si sono scagliate contro uno dei due, smascherandolo, mentre l’anziana mamma della proprietaria è accorsa con la scopa.
 

Rapina Manduria 2 Rapina Manduria 2

 

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