27 ago 2021 10:57

UNA RAPINA FINITA A SCHIAFFONI - DUE UOMINI HANNO PROVATO IL COLPO IN UNA TABACCHERIA IN PROVINCIA DI TARANTO, MA LE COMMESSE LI HANNO MESSI IN FUGA A SUON DI SBERLE - UN FILMATO RIPRESO DALLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA MOSTRA I LADRI, UNO ARMATO CON UN FUCILE A POMPA, ENTRARE NEL LOCALE E MINACCIARE LE DONNE - DOPO I COLPI SPARATI A VUOTO, LE VITTIME HANNO REAGITO E... - VIDEO