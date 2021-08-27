Manduria rapina
UNA RAPINA FINITA A SCHIAFFONI - DUE UOMINI HANNO PROVATO IL COLPO IN UNA TABACCHERIA IN PROVINCIA DI TARANTO, MA LE COMMESSE LI HANNO MESSI IN FUGA A SUON DI SBERLE - UN FILMATO RIPRESO DALLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA MOSTRA I LADRI, UNO ARMATO CON UN FUCILE A POMPA, ENTRARE NEL LOCALE E MINACCIARE LE DONNE - DOPO I COLPI SPARATI A VUOTO, LE VITTIME HANNO REAGITO E... - VIDEO-
FLASH! – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE
TIM COOK PASSA ALL'INCASSO - QUESTA SETTIMANA IL CEO DI APPLE INCASSERÀ L'ULTIMA TRANCHE DEL PREMIO CONCORDATO DIECI ANNI FA, AL SUO INSEDIAMENTO: IL BOTTINO CONSISTE IN CIRCA 5 MILIONI DI AZIONI, CHE VALGONO LA BELLEZZA DI 750 MILIONI DI DOLLARI - PARTE DEL PAGAMENTO ERA SUBORDINATO AL RENDIMENTO IN BORSA DELLA SOCIETÀ, CHE IN QUESTI ULTIMI ANNI HA AVUTO UN'IMPENNATA - QUANDO FU NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO, MOLTI DUBITAVANO CHE POTESSE EGUAGLIARE I RISULTATI DI STEVE JOBS. E INVECE HA TRASFORMATO APPLE NELL'AZIENDA PIÙ RICCA DEL MONDO...
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
MONODOSE, MA DE CHE? - IL RICHIAMO DEL VACCINO "JOHNSON & JOHNSON" AUMENTA GLI ANTICORPI DI 9 VOLTE: È IL RISULTATO DI UNO STUDIO FATTO NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA SU 2 MILA PARTECIPANTI - SI VA DUNQUE VERSO L'INTRODUZIONE DI UNA SECONDA DOSE: L'AZIENDA HA SPIEGATO CHE "CON QUESTI NUOVI DATI STIAMO VEDENDO CHE UNA DOSE DI RICHIAMO A CHI ERA PRECEDENTEMENTE IMMUNIZZATO CON IL NOSTRO VACCINO AUMENTA ULTERIORMENTE LE RISPOSTE ANTICORPALI"