IL RAPPER AMERICANO FATMAN SCOOP È MORTO DURANTE UN SUO CONCERTO IN CONNECTICUT - IL 53ENNE HA AVUTO UN MALORE DURANTE L'ESIBIZIONE ED È COLLASSATO SUL PALCO. SOCCORSO IMMEDIATAMENTE DAI PARAMEDICI E TRASPORTATO D'URGENZA IN OSPEDALE, IL CANTANTE È DECEDUTO POCO DOPO - LE SUE ULTIME PAROLE PRIMA DI ACCASCIARSI A TERRA: "SE SIETE VENUTI PER FARE FESTA, FATE UN PO' DI RUMORE" - VIDEO

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop ? pic.twitter.com/ldr8zFxGg3 — K-Dot The Kemist (@KDotTKL) August 31, 2024

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

fatman scoop

Il rapper statunitense Fatman Scoop è morto all'età di 53 anni dopo aver avuto un'emergenza medica mentre si esibiva sul palco in Connecticut. Noto in particolare per le hit "Be faithful" e "It takes scoop", l'artista hip-hop si è accasciato sul palco dell'Hamden Town Center Park ed è stato portato in ospedale, dove però i medici non sono riusciti a rianimarlo.

Le ultime parole "If You Came To Party, Make Some Noise" queste le ultime parole di Fatman Snoop: "Se siete venuti per fare festa, fate un po' di rumore!, che ha incitato la folla al suo concerto prima di accasciarsi ed essere portato in ospedale, dove i dottori non sono però riusciti a rianimarlo.

fatman scoop

Ad annunciare la sua morte è stato Birch Michael, noto anche come Pure Cold, DJ, produttore e tour manager di Freeman, che in un post su Facebook, sabato mattina ha scritto: "Con il cuore colmo di dolore annuncio la scomparsa di Issac Freeman III, noto al mondo come Fatman Scoop", ha scritto Michael. […]

IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA

"È con profonda tristezza e con il cuore spezzato che condividiamo la notizia della scomparsa del leggendario e iconico FatMan Scoop. Ieri sera il mondo ha perso un'anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita". […]

fatman scoop fatman scoop fatman scoop fatman scoop