Molte donne sognano di avere capelli lunghi e sensuali, ma tutte sanno che questo desiderio si scontra con due fattori: il primo è la pazienza, la seconda la genetica. Se non siete state benedette da buoni geni e da una buona dose di pazienza, non vi resta che ammirare Alena Kravchenko, 34 anni, di Odessa, in Ucraina, soprannominata la vera Rapunzel dopo che le sue foto sono diventate virali.

Alena si fa crescere i capelli da quando ha 5 anni e non li ha mai tagliati, facendoli arrivare a una lunghezza di 1,80 metri (lei è alta 1,68). Ovviamente il segreto è nella cura e una routine che richiede tempo e dedizione: «Non asciugo i capelli con un phon, non uso i ferri o piastre, non mi pettino i capelli bagnati. Li lavo una volta alla settimana, uso maschere naturali e vari tipi di oli per nutrirli».

