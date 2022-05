RASPONE ANIMATO - A ROMA, NEL QUARTIERE PARIOLI, UN UOMO VESTITO COME UNA DELLE PROTAGONISTE DEL CARTONE ANIMATO "SAILOR MOON", CON TANTO DI PARRUCCA BLU, SI È MASTURBATO IN UN PARCO, SOTTO GLI OCCHI DEI RESIDENTI DELLA ZONA - IL MANIACO È STATO IMMORTALATO IN UN VIDEO CHE È DIVENTATO VIRALE ONLINE - UNA CITTADINA: "GIÀ ERO PREOCCUPATA PRIMA, ORA NON HO PROPRIO INTENZIONE DI…

maniaco vestito da sailor moon

Da www.romatoday.it

Una video di pochi secondi di un uomo vestito da uno dei personaggi di Sailor Moon, con la parrucca blu, che si masturba in un parco. Tanto è bastato per far scattare un allarme diventato ormai virale tra i residenti dei Parioli, quartiere della Roma "bene"

Qualcuno è riuscito a filmarlo e il video è finito sul canale telegram di Welcome to Favelas. È così che in poche ore, domenica primo maggio, il messaggio d'allarme si è diffuso.

maniaco vestito da sailor moon

L'uomo che indossava la parrucca del personaggio di Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese, sarebbe stato avvistato nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro. Ai carabinieri e alla polizia, ad oggi, non risultano ancora denunce. "Già ero preoccupata prima, ora non ho proprio intenzione di attraversare quel parco da sola", ha scritto una residente su Facebook.

sailor moon SAILOR MERCURY