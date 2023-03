2 mar 2023 19:55

PER RE CARLO NESSUNO CANTA, MA TUTTI GLIELE VOGLIONO SUONARE - IL CONCERTONE PER L’INCORONAZIONE È IN ALTO MARE: SE SI È GIÀ STABILITO CHE 10MILA FORTUNATI SARANNO ESTRATTI A SORTE PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, A LATITARE SONO LE SUPER STAR DISPOSTE A ESIBIRSI – HANNO GIÀ DATO FORFAIT ADELE ED ED SHEERAN, MA RE CARLO PARE ABBIA INCASSATO ANCHE IL NO DI HARRY STYLES E DELLE SPICE GIRLS. SUL PALCO PARE CI SARANNO I… VIDEO