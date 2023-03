24 mar 2023 11:51

RE CARLO NON ANDRÀ A PARIGI! LA VISITA DEL SOVRANO INGLESE IN FRANCIA È STATA RINVIATA A CAUSA DELLE VIOLENTE PROTESTE CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI DI MACRON. AD ANNUNCIARLO È L’ELISEO: I MANIFESTANTI AVEVANO MINACCIATO DI INASPRIRE LE TENSIONI PER LO SFARZOSO RICEVIMENTO IN ONORE DEL RE INGLESE. E COSÌ IL PRESIDENTE FRANCESE, PER EVITARE GUAI E FIGURE DI MERDA, HANNO DECISO DI FERMARE TUTTO…