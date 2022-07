RE GIORGIO SUPERA LA PROVA COSTUME (FIRMATO) – SEGUITO DAL SOLITO STUOLO DI FIGACCIONI, A 88 ANNI APPENA COMPIUTI GIORGIO ARMANI SFOGGIA UN FISICO INVIDIABILE SULLA SPIAGGIA DI FORMENTERA – LO STILISTA È ARRIVATO SULL'ISOLA DELLE BALEARI A BORDO DEL SUO YACHT DI 65 METRI. SI È TOLTO LA MAGLIA BLU D'ORDINANZA ED È ENTRATO IN MODALITA' RELAX…

Maria Giulia Comolli per “Chi”

giorgio armani a formentera da chi

Ottantotto. Sono 88 le candeline che Giorgio Armani ha spento lo scorso 11 luglio... sempre che si sia concesso una torta, lui che alla dieta è attentissimo da decenni. In ogni caso è facile pensare che il grande stilista non si sia soffermato granché su questo numero, per festeggiare altre cifre: negli ultimi giorni si è saputo che il fatturato netto del suo impero ha superato i 2 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno scorso come rispetto al precedente e, clamorosamente, in gran crescita anche rispetto al periodo pre pandemia.

Il commento, compassato come nel suo stile, è stato: «Il mio gruppo ha dato prova di essere in salute, dal punto di vista patrimoniale e finanziario». E poi: «Sono sempre più determinato a proseguire nel mio percorso strategico di medio-lungo termine, seguendo i principi che sono alla base della mia filosofia creativa e di business... Un approccio solido e coerente che si è dimostrato valido anche e soprattutto in questi anni, così complicati per le nostre vite personali e professionali».

giorgio armani a formentera da chi 2

La notizia ha fatto il giro delle testate finanziarie mondiali. Ma dopo aver celebrato il risultato raggiunto – traguardo tagliato, si legge ancora nei giornali di settore, con un anno di anticipo rispetto agli obiettivi del gruppo – re Giorgio ha chiuso la sala riunioni, smesso la divisa d’ordinanza (leggi: maglia blu scura) e se ne è andato a Formentera. Dove gli obiettivi di “Chi” lo hanno avvistato in spiaggia con gli amici, di bianco vestito (ma il costume da bagno e il cappellino erano blu scuro, come recita la Bibbia dell’Armani-style).

Lo stilista è arrivato nella incantevole baia di Ses Illetes in compagnia di un folto gruppo di amici e collaboratori a bordo del tender del suo yacht, il Maìn: 65 metri di pura eleganza che lo fanno considerare una delle imbarcazioni più raffinate del mondo (e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di Armani). Via maglia e calzoncini, in slip e berretto, accompagnato da due amici, re Giorgio si è rinfrescato nelle acque cristalline di Illetes.

giorgio armani

Prima della breve vacanza a Formentera, isola nella quale lo stilista è stato varie volte anche in passato, il Maìn di Armani era stato avvistato a giugno al largo di Stromboli, nel mare delle Eolie che lui tanto ama. E re Giorgio, seppure seminascosto dalla mascherina, era stato visto passeggiare tra le stradine di Panarea, altra isola della quale è un habitué. Nel suo book degli angoli di paradiso, la regina però è Pantelleria, in cui silenzio e privacy sono assolute e dove ha casa da anni.

A Formentera, come mostrano le foto esclusive di “Chi”, si concede in via del tutto eccezionale quasi un “bagno di folla”, se così si può definire il fatto di stare in una spiaggia pubblica circondato da una discreta brigata di accompagnatori. Inutile dire che, anche così, anche su una spiaggia affollata, anche in compagnia, non c’è una sbavatura rispetto al suo rinomato savoir faire... Armani è sempre Armani, anche senza la maglia blu.

