IL RE HA TROVATO MOGLIE – IL SOVRANO DELLA THAILANDIA, 66 ANNI, HA SPOSATO A SORPRESA UNA UFFICIALE DEL SUO CORPO DI GUARDIE REALI ED EX ASSISTENTE DI VOLO DI 41 ANNI, CONOSCIUTA DURANTE UN VIAGGIO IN AEREO NEL 2013 - IL RE È AL QUARTO MATRIMONIO DOPO TRE DIVORZI E SETTE FIGLI: LA NOTIZIA DELLE NOZZE È STATA ACCOLTA COME UN PICCOLO SCANDALO TRA I SUDDITI CHE... (VIDEO)

Irene Soave per il “Corriere della sera”

Royal wedding a sorpresa a Bangkok: il re Maha Vajiralongkorn, a pochi giorni dalla cerimonia che lo incoronerà ufficialmente, ha sposato Suthida Tidjai, l' ex hostess della compagnia di bandiera che nel 2014 aveva nominato sua guardia del corpo, e che da ieri è regina consorte.

Come molti matrimoni di una borghese con un re, anche questo porta con sé una piccola quota di scandalo. Il sovrano, che a 66 anni è tre volte divorziato e sette volte padre e per il suo stile di vita esagerato non è popolarissimo fra i sudditi, non aveva mai annunciato la relazione con la 41enne Suthida. E la notizia delle nozze, pubblicata ieri sulla Royal Gazette a sposalizio avvenuto, ha colto di sorpresa molti sudditi.

La tv di Stato ha diffuso ieri un video della cerimonia, celebrata il 1° maggio nella sala del trono del palazzo Dusit di Bangkok. La sposa, fasciata in shantung rosa, striscia come da protocollo ai piedi del marito (la prostrazione davanti al re , obbligatoria sempre per i sudditi fino a metà Ottocento, lo è ancora nelle cerimonie).

Gli dona fiori e incensi; lui le asperge la fronte d' acqua e le offre altri doni nuziali. Testimoni: Sirindhorn, sorella del re, e il generale Tinsulanonda, primo dei suoi consiglieri.

Ospite alla cerimonia anche Prayut Chan-o cha, il capo della giunta militare che dal 2014, dopo un golpe, governa il Paese. La sala del trono è tutta ornata di giallo: secondo una tradizione astrologica che vige in Thailandia, ogni giorno della settimana ha un colore e il giallo è associato al lunedì, giorno di nascita di Vajiralongkorn.

Re dal 2016, Vajiralongkorn sarà incoronato Rama X questo sabato. Succede al padre Bhumibol Adulyadej, molto amato dai thailandesi e morto dopo 70 anni di regno; ma la tradizione è che tra l' addio a un re e l' incoronazione del successore trascorra un congruo periodo di lutto. La dinastia Chikri, fondata da Rama I, regge la Thailandia dal 1782; Vajiralongkorn, con un patrimonio di 30 miliardi, è il re più ricco del mondo. All' incoronazione, che durerà 72 ore e costerà un miliardo di bath (28 milioni di euro), i sudditi si preparano da settimane vestendosi di giallo, un omaggio chiesto dalla casa reale.

L' incoronazione sarà anche una delle prime uscite di Suthida da regina. La sua relazione col re, mai ufficiale, era stata ipotizzata solo dalla stampa internazionale a partire dal 2016, dopo il turbolento terzo divorzio di lui: sui tabloid in Germania, dove il re ha una lussuosa villa, erano uscite foto dei due in aereo privato, lui coperto di tatuaggi, lei l' ombelico fuori. La stampa thailandese si tiene lontana dalla vita privata dei reali grazie alla durissima legge sulla lesa maestà (fino a 15 anni di carcere).

E così, al posto delle tappe che scandiscono un fidanzamento ufficiale, la militare Cenerentola Suthida ha avuto altri avanzamenti. Lei e il re si sarebbero incontrati su un volo in cui lei era in servizio, come era già successo all' attuale re di Svezia Carl Gustaf e alla moglie Silvia, ex assistente di volo. Di lì Suthida è stata prima assunta nel suo corpo di sicurezza (2014), poi nominata generale (2016), poi capo della sicurezza del re e infine than phu ying , titolo massimo, attribuito a una donna per la prima volta dal 2004. Da ieri è anche rajini : regina.

