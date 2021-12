REALITY SEX - UNA MODELLA DI ONLYFANS E' STATA ARRESTATA PER AVER FILMATO UN SEX TAPE IN UN AEROPORTO INDONESIANO - LA DONNA SI E' PIAZZATA NEL PARCHEGGIO, HA SCOPERTO IL SENO INIZIANDO A MASSAGGIARLO, QUINDI SI E' ALZATA LA GONNA E SI E' SMANACCIATA... - SOLO CHE DIETRO DI LEI SI VEDONO PASSARE I VIAGGIATORI, CON TANTO DI BAGAGLI, DIRETTI AL TERMINAL DELLE PARTENZE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Star

Una modella di Onlyfans è finita nei guai per aver filmato un sex tape in un aeroporto indonesiano. Il video mostra la sospettata, che si fa chiamare Siskaeee, che scopre la camicetta e mostra il seno nudo alla telecamera. Poi alza la gonna e inizia a darsi piacere.

Dietro di lei si vedono i passeggeri che camminano con le loro valigie per raggiungere il terminal delle partenze dell’aeroporto internazionel di Yogyakarta a Giava.

Il filmato è stato pubblicato online il mese scorso ma i residenti, furiosi, lo hanno denunciato alla polizia. Gli ufficiali hanno iniziato a investire a novembre e la modella è stata arrestata in una stazione ferroviaria dagli agenti a Bandung City. È stata rinviata a giudizio.

Il capo della polizia locale Muharomah Fajarini ha detto che il personale dell'aeroporto ritiene che il video sia stato girato a ottobre, per via di un cartello stradale appena installato. Ha anche notato che la sospettata non stava indossando né reggiseno né mutande, e quindi che «aveva pianificato l'atto sessuale in anticipo».

«Il video è stato girato nel parcheggio dell'aeroporto YIA», ha continuato Muharomah. «Era al secondo piano del parcheggio, sul lato ovest».

«Non è appropriato perché mostra il seno e i genitali della donna in un'area pubblica. Gli aeroporti devono mantenere un'elevata sicurezza e questo tipo di comportamento volgare non è consentito».

La polizia regionale di Yogyakarta ha confermato oggi di aver arrestato una donna sospettata di essere l'attrice «del video osceno».

Il portavoce Yuliyanto ha dichiarato: «La sospettata è stata arrestata in una stazione ferroviaria ed è stata detenuta. È stata immediatamente portata a Yogyakarta per essere processata legalmente per le sue azioni. Si ritiene che abbia violato la legge sulla pornografia e la legge ITE».

Se verrà dimostrata la sua colpevolezza, l'influencer rischia una pena detentiva massima di 12 anni, ai sensi della legge indonesiana sulla pornografia, e altri sei anni ai sensi della legge sull'informazione e le transazioni elettroniche.

Qui il video incriminato: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/onlyfans-model-arrested-filming-sex-25624288?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar

