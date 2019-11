RED-DITO NEL NASO – A SALERNO UNA DONNA INCASSAVA LA PENSIONE DELLA MADRE MORTA DA 6 ANNI E NEL FRATTEMPO PERCEPIVA PURE IL REDDITO DI CITTADINANZA: È STATA DENUNCIATA E LE SONO STATI SEQUESTRATI 67MILA EURO, LA CASA E UN’AUTO - NON AVEVA MAI AVVERTITO L’INPS DEL DECESSO DELLA MAMMA E NEL FRATTEMPO…

Da www.lastampa.it

LUIGI DI MAIO REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Con questa accusa una 56enne, di Agropoli, è stata denunciata. La donna continuava a incassare la pensione della madre deceduta nel 2013 e, nel frattempo, percepiva il reddito di cittadinanza. Le sono stati sequestrati, in via preventiva, i 67mila euro intascati fino a marzo 2018. I militari della Guardia di finanza di Agropoli, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, hanno proceduto a sequestrare anche un immobile e un veicolo.

reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza

La donna, approfittando della circostanza che nessun funzionario dell'Anagrafe comunale avesse inoltrato la comunicazione di avvenuto decesso agli uffici dell'Inps, ha continuato a percepire i 1.200 euro netti di cui constava la pensione della madre; una somma a cui, in seguito, si sono aggiunti i circa 260 euro di reddito di cittadinanza corrisposto alla 56enne. È stata denunciata e, contestualmente, sono state avviate le procedure per la sospensione dell'erogazione del sussidio.

reddito di cittadinanza alle poste 3 reddito di cittadinanza alle poste 1 Di Maio come il mago Silvan by GianBoy poste reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza per tutti a genova pesce d'aprile