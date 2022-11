24 nov 2022 08:18

IL REGIME PUO’ CONTROLLARE TUTTO MA NON I VIRUS - IN CINA I NUOVI CASI DI COVID-19 AL GIORNO HANNO TOCCATO I MASSIMI ASSOLUTI DAL 2020: 31.444 CONTAGI - SI TRATTA DI NUMERI MINIMI CONSIDERANDO QUANTO ACCADE IN ALTRI PAESI, MA RILEVANTI IN CINA DOVE È ANCORA SEGUITA LA POLITICA DELLA “TOLLERANZA ZERO” SIA PURE NELLA VERSIONE DINAMICA, BASATA SU LOCKDOWN, TEST DI MASSA E QUARANTENA - SIGILLATA ZHENGZHOU, LA CITTÀ DOVE HA SEDE LA FOXCONN, LA PIU’ GRANDE FABBRICA DI IPHONE AL MONDO…