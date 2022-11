LA REGINA ELISABETTA AVEVA UN CANCRO AL MIDOLLO OSSEO – A TRE MESI DALLA SCOMPARSA, ARRIVA LA VERITÀ, NELLA BIOGRAFIA SCRITTA DA GYLES BRANDRETH: “AVEVA UNA FORMA DI MIELOMA CHE SPIEGHEREBBE LA SUA STANCHEZZA E PERDITA DI PESO E QUEI 'PROBLEMI MOTORI' DI CUI CI HANNO PARLATO SPESSO DURANTE L'ULTIMO ANNO DELLA SUA VITA”. MA PERCHÉ LA CASA REALE HA DECISO DI TENERE ALL’OSCURO I SUDDITI, REGISTRANDO COME CAUSA DELLA MORTE LA “VECCHIAIA”?

Da www.leggo.it

REGINA ELISABETTA

L'8 settembre verrà ricordato per sempre come uno dei giorni più bui per il Regno Unito: la morte di Elisabetta II, che ancora oggi è un dolore vivo per gli inglesi che hanno perso la loro Regina.

A distanza di tre mesi dalla sua morte, è stato reso noto il motivo che spiegherebbe il motivo per cui Sua Maestà è venuta a mancare: «La Regina ha lottato segretamente contro un tumore per più di un anno».

La morte della regina Elisabetta II

La Regina, secondo l'indiscrezione, ha lottato contro un cancro al midollo osseo. Le affermazioni sulla sua salute sono contenute in una biografia di Gyles Brandreth prossima all'uscita, chiamata Elizabeth: An Intimate Portrait.

ELIZABETH - AN INTIMATE PORTRAIT - DI GYLES BRANDRETH

Il suo certificato di morte, rilasciato a settembre, registrava ufficialmente la sua causa di morte come «vecchiaia». Ma l'autore Brandreth nel suo libro ha scritto: «Avevo sentito che la Regina aveva una forma di mieloma - cancro del midollo osseo - che spiegherebbe la sua stanchezza e perdita di peso e quei 'problemi motori' di cui ci hanno parlato spesso durante l'ultimo anno della sua vita».

«Il sintomo più comune del mieloma», continua Brandreth, «è il dolore alle ossa, soprattutto nella zona lombare e nel bacino, e questa patologia colpisce soprattutto gli anziani».

«Attualmente non esiste una cura per un tumore del genere, ma il trattamento - compresi i farmaci per aiutare a regolare il sistema immunitario e i farmaci che aiutano a prevenire l'indebolimento delle ossa - può ridurre la gravità dei suoi sintomi e prolungare la sopravvivenza del paziente di mesi o due o tre anni».

